Szenzációs felfedezés: Megtalálták az örök fiatalság titkát a Harvard kutatói!

Mindenki retteg az öregedéstől, a ráncoktól és a sajgó ízületektől. Úgy tekintünk a korosodásra, mint egy elkerülhetetlen lejtőre, aminek a végén ott a kiszolgáltatottság. De mi van akkor, ha a fiatalság titka igazából a fejedben dől el? Egy friss kutatás szerint a gondolatainknak elképesztő ereje van: ha fiatalnak hiszed magad, a tested is engedelmeskedik.

A fiatalság titka a fejedben van: ha lélekben nem öregszel meg, a tested is letagadhat húsz évet / Fotó: Jelena Stojancevic / shutterstock

Sétabot helyett focimeccs a kolostorban

Dr. Ellen Langer, a Harvard Egyetem neves pszichológusa már évtizedekkel ezelőtt bebizonyította ezt egy egészen elképesztő kísérlettel. 1979-ben idős férfiakat költöztetett be egy kolostorba, amit úgy rendeztek be, mintha 1959-et írnának. A résztvevőknek úgy kellett viselkedniük, mintha húsz évvel fiatalabbak lennének, és a mindennapjaikat is ebben a múltidéző környezetben élték.

Ami egy hét után történt, az valóságos csoda.

A férfiak fizikailag és szellemileg is újjászülettek. Kihúzták magukat, erősebbek és hajlékonyabbak lettek. Még a hallásuk és a látásuk is javult, a memóriateszteken pedig sokkal jobb eredményt értek el, mint a kísérlet előtt. Olyanok voltak, mintha tényleg visszaforgatták volna az idő kerekét.

Ahová a gondolatot helyezed, a test követni fogja. A kolostori tanulmány végén már amerikai focit játszottam ezekkel a férfiakkal – persze csak óvatosan, de akkor is fociztunk –, és többen közülük végleg eldobták a sétabotot. Nem a fizikai állapotunk az, ami korlátoz minket

– jelentette ki Dr. Langer egy előadásán.

A modern tudomány szerint is létezik a fiatalság titka

A Your Tango cikkéből kiderül, hogy ezt a hihetetlen eredményt a modern tudomány is alátámasztja. Egy 2018-as agykutatás során 59 és 84 év közötti embereket vizsgáltak meg. Azok, akik a valós koruknál fiatalabbnak érezték magukat, sokkal jobb memóriával büszkélkedhettek, és az agyukban több volt a szürkeállomány – pontosan úgy, mint a fiataloknál.

Ne a naptár diktáljon!

A tanulság egyszerű: a kor tényleg csak egy szám. Ha nem hagyod, hogy a társadalom vagy a naptár diktáljon, sokkal hosszabb és boldogabb élet vár rád.