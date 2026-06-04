Ambrus AttilaBL-döntőScherer PéterExatlon
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
24°C Székesfehérvár

Bulcsú névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Szenzációs felfedezés: Megtalálták az örök fiatalság titkát a Harvard kutatói!

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors fiatalság
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 04. 14:00
kísérletöregedés
Nem a kor számít, hanem az elméd! Egy világhírű pszichológus szerint az öregedés csak egy döntés, és ha fejben fiatal maradsz, a tested is követni fog. Döbbenetes kísérlet bizonyítja, hogy akár húsz évet is fiatalodhatsz egyetlen hét alatt.
Bors
A szerző cikkei

Mindenki retteg az öregedéstől, a ráncoktól és a sajgó ízületektől. Úgy tekintünk a korosodásra, mint egy elkerülhetetlen lejtőre, aminek a végén ott a kiszolgáltatottság. De mi van akkor, ha a fiatalság titka igazából a fejedben dől el? Egy friss kutatás szerint a gondolatainknak elképesztő ereje van: ha fiatalnak hiszed magad, a tested is engedelmeskedik.

A fiatalság titka a fejedben van: ha lélekben nem öregszel meg, a tested is letagadhat húsz évet
A fiatalság titka a fejedben van: ha lélekben nem öregszel meg, a tested is letagadhat húsz évet / Fotó: Jelena Stojancevic / shutterstock

Sétabot helyett focimeccs a kolostorban

Dr. Ellen Langer, a Harvard Egyetem neves pszichológusa már évtizedekkel ezelőtt bebizonyította ezt egy egészen elképesztő kísérlettel. 1979-ben idős férfiakat költöztetett be egy kolostorba, amit úgy rendeztek be, mintha 1959-et írnának. A résztvevőknek úgy kellett viselkedniük, mintha húsz évvel fiatalabbak lennének, és a mindennapjaikat is ebben a múltidéző környezetben élték.

Ami egy hét után történt, az valóságos csoda.

A férfiak fizikailag és szellemileg is újjászülettek. Kihúzták magukat, erősebbek és hajlékonyabbak lettek. Még a hallásuk és a látásuk is javult, a memóriateszteken pedig sokkal jobb eredményt értek el, mint a kísérlet előtt. Olyanok voltak, mintha tényleg visszaforgatták volna az idő kerekét.

Ahová a gondolatot helyezed, a test követni fogja. A kolostori tanulmány végén már amerikai focit játszottam ezekkel a férfiakkal – persze csak óvatosan, de akkor is fociztunk –, és többen közülük végleg eldobták a sétabotot. Nem a fizikai állapotunk az, ami korlátoz minket

– jelentette ki Dr. Langer egy előadásán.

A modern tudomány szerint is létezik a fiatalság titka

A Your Tango cikkéből kiderül, hogy ezt a hihetetlen eredményt a modern tudomány is alátámasztja. Egy 2018-as agykutatás során 59 és 84 év közötti embereket vizsgáltak meg. Azok, akik a valós koruknál fiatalabbnak érezték magukat, sokkal jobb memóriával büszkélkedhettek, és az agyukban több volt a szürkeállomány – pontosan úgy, mint a fiataloknál.

Ne a naptár diktáljon!

A tanulság egyszerű: a kor tényleg csak egy szám. Ha nem hagyod, hogy a társadalom vagy a naptár diktáljon, sokkal hosszabb és boldogabb élet vár rád.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu