A nők uralkodnak a Cinema Cityben: jön Magyarország első nemzetközi női filmfesztiválja

Budapest, 2026. június 1. – Rendkívüli filmes utazásra invitálja a nézőket a Cinema City! Június 5-én a Cinema City Mammut moziban is elindulnak a vetítések, és kezdetét veszi az első Magyarországon megrendezett nemzetközi női filmfesztivál, a La Femme International Film Festival Europe (LAFIFFE).

A Cinema City ad otthont Magyarországon az első női filmfesztiválnak (Fotó: Cinema City)

A Cinema Cityben a nőké lesz a főszerep

A Cinema City hálózata fontosnak tartja, hogy teret adjon a különféle kultúrákat, generációkat, alkotókat és nézőket összekötő történeteknek. Többek közt ez a gondolat vezérli a LAFIFFE programját is, amely június 5. és 7. között igazi kulturális csemegét kínál. A négynapos esemény során 28 országból érkező, közel 80 versenyfilmet és különleges vetítést láthat a közönség. A fesztivál nem csupán a szórakoztatásról szól, hanem komoly társadalmi szerepet is vállal: a női alkotók egyedi szemszögén keresztül indít párbeszédet a mindannyiunkat érintő kérdésekről, miközben bátorítja a nőket arra, hogy hallassák a hangjukat. A tét ráadásul hatalmas, hiszen négy kategória nyertese esélyt kap a Los Angeles-i bemutatkozásra, ami megnyitja az utat az Oscar-kvalifikáció felé.

A rendezvényre közel 100 külföldi filmes érkezik Európa minden részéről, hogy a vetítések után személyesen beszélgessenek a közönséggel. A fesztivál díszvendége a nemzetközileg elismert, BAFTA-jelölt koszovói színésznő és producer, Arta Dobroshi lesz. A közönség a világszerte ismert Lorna csendje című filmből ismerheti, amelyben nyújtott drámai alakításával a Cannes-i Filmfesztivál egyik meghatározó arcává vált. Artával egy vasárnapi pódiumbeszélgetésen, valamint a Hilton Budapestben rendezett ünnepélyes, Gryllus Dorka által vezetett zárógálán is találkozhatnak a nézők. A filmek mellett 5 izgalmas szakmai panelbeszélgetés is várja az érdeklődőket.

A látogatók Gryllus Dorkával is találkozhatnak a filmfesztiválon (Fotó: Bors)

Kiemelt nemzetközi alkotások a programban

A fesztivál sokszínűségét mutatja, hogy a legkülönfélébb műfajokban mutatkoznak be elismert külföldi rendezők. A pénteki versenyprogramban kiemelt érdeklődésre tarthat számot a Lilian T. Mehrel rendezte Honeyjoon című angol vígjáték, amely egy érzéki, sötét humorú, érzelmes hullámvasút anya és lánya kapcsolatáról. Ugyancsak pénteken látható a görög szigetvilágban játszódó angol dráma, a Satisfaction, amely a párkapcsolati bonyodalmak mellett a múlt szörnyeivel való küzdelmet mutatja be. Különleges csemege Rachel Feldman Lilly című filmjének európai premierje, amely Lilly Ledbetter valós életén alapul, és egy bátor gyári munkásnő igazságért folytatott harcát meséli el. Péntek este érkezik Michaela Scolari romantikus nagyjátékfilmje, a Sicilian Holiday, valamint a Dominic Shadle által rendezett Vindicta, amelyet a második világháború idején a nácik legyőzésében segédkező nők valós történetei ihlettek. Ugyanezen a napon láthatja a közönség a nagyerejű A Free Daughter of Free Kyrgyzstan (Egy szabad Kirgizisztán szabad leánya) című alkotást is.