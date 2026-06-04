A nők uralkodnak a Cinema Cityben: jön Magyarország első nemzetközi női filmfesztiválja

Budapest, 2026. június 1. – Rendkívüli filmes utazásra invitálja a nézőket a Cinema City! Június 5-én a Cinema City Mammut moziban is elindulnak a vetítések, és kezdetét veszi az első Magyarországon megrendezett nemzetközi női filmfesztivál, a La Femme International Film Festival Europe (LAFIFFE).
A Cinema City hálózata fontosnak tartja, hogy teret adjon a különféle kultúrákat, generációkat, alkotókat és nézőket összekötő történeteknek. Többek közt ez a gondolat vezérli a LAFIFFE programját is, amely június 5. és 7. között igazi kulturális csemegét kínál. A négynapos esemény során 28 országból érkező, közel 80 versenyfilmet és különleges vetítést láthat a közönség. A fesztivál nem csupán a szórakoztatásról szól, hanem komoly társadalmi szerepet is vállal: a női alkotók egyedi szemszögén keresztül indít párbeszédet a mindannyiunkat érintő kérdésekről, miközben bátorítja a nőket arra, hogy hallassák a hangjukat. A tét ráadásul hatalmas, hiszen négy kategória nyertese esélyt kap a Los Angeles-i bemutatkozásra, ami megnyitja az utat az Oscar-kvalifikáció felé.
A rendezvényre közel 100 külföldi filmes érkezik Európa minden részéről, hogy a vetítések után személyesen beszélgessenek a közönséggel. A fesztivál díszvendége a nemzetközileg elismert, BAFTA-jelölt koszovói színésznő és producer, Arta Dobroshi lesz. A közönség a világszerte ismert Lorna csendje című filmből ismerheti, amelyben nyújtott drámai alakításával a Cannes-i Filmfesztivál egyik meghatározó arcává vált. Artával egy vasárnapi pódiumbeszélgetésen, valamint a Hilton Budapestben rendezett ünnepélyes, Gryllus Dorka által vezetett zárógálán is találkozhatnak a nézők. A filmek mellett 5 izgalmas szakmai panelbeszélgetés is várja az érdeklődőket.
A fesztivál sokszínűségét mutatja, hogy a legkülönfélébb műfajokban mutatkoznak be elismert külföldi rendezők. A pénteki versenyprogramban kiemelt érdeklődésre tarthat számot a Lilian T. Mehrel rendezte Honeyjoon című angol vígjáték, amely egy érzéki, sötét humorú, érzelmes hullámvasút anya és lánya kapcsolatáról. Ugyancsak pénteken látható a görög szigetvilágban játszódó angol dráma, a Satisfaction, amely a párkapcsolati bonyodalmak mellett a múlt szörnyeivel való küzdelmet mutatja be. Különleges csemege Rachel Feldman Lilly című filmjének európai premierje, amely Lilly Ledbetter valós életén alapul, és egy bátor gyári munkásnő igazságért folytatott harcát meséli el. Péntek este érkezik Michaela Scolari romantikus nagyjátékfilmje, a Sicilian Holiday, valamint a Dominic Shadle által rendezett Vindicta, amelyet a második világháború idején a nácik legyőzésében segédkező nők valós történetei ihlettek. Ugyanezen a napon láthatja a közönség a nagyerejű A Free Daughter of Free Kyrgyzstan (Egy szabad Kirgizisztán szabad leánya) című alkotást is.
Szombaton ugyancsak az elgondolkodtató történetek kedvelőit várja Samuel Sebastian Spain is not different című nagyjátékfilmje, amely három hajléktalan bevándorló nő sorsát követi nyomon. A dokumentumfilmek közül kiemelkedik a svájci Safe Passage Rebekah Lee Jorgensen rendezésében, amely az ember és a vadvilág közötti biztonságos átjárás hiányára mutat rá. Szintén szombaton látható Jane Spencer enyhén szürreális tragikomédiája, a Londonban játszódó The Ninth Cloud, amely után a rendezővel személyesen is beszélgethetnek a nézők. Vasárnap pedig Kopal Joshy We are two Abysses című, portugál hegyek között játszódó megható dokumentumfilmje, valamint Nora Janeicke Isola című pszichológiai thrillere zárja a nemzetközi válogatást.
A filmélmények mellett a szakmabeliek és az érdeklődők nívós panelbeszélgetéseken is részt vehetnek. A pénteki szakmai program kiemelt eseménye a 17:30-kor kezdődő Nők a filmiparban című kerekasztal-beszélgetés, ahol Leslie La Page amerikai producer, Romwalter Judit producer, Gryllus Dorka színésznő, Petra Korner operatőr és Kerékgyártó Yvonne filmrendező osztják meg őszinte gondolataikat és tapasztalataikat a kamera előtti és mögötti világról. Ezt követi szombaton az Alkoss határok nélkül és a Hogyan indítsd el a karriered, hogyan törj be a filmiparba? című panel, utóbbin olyan hazai kiválóságok is megszólalnak, mint Goda Kriszta vagy a Tündérkert sorozatért díjat kapó Madarász Isti rendező.
A nemzetközi felhozatal mellett a Cinema City különösen büszke a gazdag magyar programra, hiszen több mint 30 hazai szakember vesz részt a rendezvényeken. A nagyjátékfilmek között látható lesz Salamon András Valentin-napon játszódó, provokatívan szórakoztató Random című alkotása. A dokumentumfilmek mezőnyét Tari János Mária örök útjai című munkája erősíti, míg Fekete Fruzsi Forsaken című TV Pilot forgatókönyve a legjobb forgatókönyv díjáért versenyez. A rövidfilmes szekcióban olyan kiváló alkotók munkáit vetítik, mint Nógrádi Maya (Kecske ének), Szuhanyik Csilla (Osztozunk-Dividing Lines), Nagyistók Edit (Inmortals), Simon Judit (White lettering) és Roszik Fruzsina (Prime). Emellett speciális vetítések keretében a közönség a Hat hét, az Együtt kezdtük és a Véletlenül írtam egy könyvet alkotócsapatával is személyesen találkozhat és beszélgethet a mozi falai között.
A kategóriák győzteseiről neves szakemberekből álló nemzetközi és magyar zsűri dönt, amely maga is kiváló példája annak, hogyan kapcsolja össze a filmművészet a szakma legfontosabb képviselőit:
Magyar alkotók és szakemberek: Pataki Ági (producer), Cseke Eszter (rendező, forgatókönyvíró, operatőr), Madarász Isti (filmrendező), Magyarósi Éva (animációs filmrendező), Akovács Éva (a Nők Lapja főszerkesztője), Hajnal Ágnes (kulturális és kommunikációs szakember), Józsa László (operatőr, producer), Szilágyi Fanni (filmrendező), Szkurka Szilvia (forgatókönyvíró), Tóth-Szántó Krisztina (a Marie Claire főszerkesztője) és Vincze Teréz (ELTE Filmtudományi Tanszék), Szemerédy Zsófi (filmes fenntarthatósági szakértő).
Nemzetközi filmesek: Celine Sciamma (forgatókönyvíró, rendező), Cynthia Riddle (producer), Denise Carlson (producer), Deborah Gilels (író, producer), Jennie Lew Tugend (producer), Leslie La Page (a fesztivál alapítója, producer), Maeve Murphy (ír filmrendező), Özlem Özgür (török filmesztéta).
A több mint 25 éves múltra visszatekintő Cinema City mozihálózat, a CineWorld Group tagjaként Európa második legnagyobb multiplex üzemeltetője. A Cinema City Csepel volt az első multiplex, amelyet a vállalat ezen a néven a kelet-közép-európai régióban nyitott. Azóta több vidéki, majd budapesti bevásárlóközpont multiplexének üzemeltetése is a cég nevéhez fűződik. A Cinema City-lánc népszerű budapesti tagja többek közt a Cinema City Westend, ahol 2013-ban Európában elsőként nyílt meg a 4DX négydimenziós moziterem. A hálózat égisze alá tartozik a Cinema City Allee és a Cinema City Aréna is, amely hatalmas befogadóképességével, Magyarországon egyedülálló IMAX 3D mozi-termével, valamint bőrfotelekkel felszerelt, korlátlan étel- és italszolgáltatást nyújtó VIP részlegével is kitűnik a hazai mozik sorából. A Cinema City, magasan fejlett infrastruktúrájának és komplex szolgáltatásának köszönhetően Magyarország vezető multiplex mozilánca.
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