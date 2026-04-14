Mentőhelikoptert riasztottak egy iskola melletti gázoláshoz

Mentőhelikoptert kellett riasztani egy idős emberhez Fertőszéplak településén miután egy általános iskola előtti útszakaszon elgázolták. Az idős személyt a kiérkező mentők ellátták, de állapota miatt légi úton kellett kórházba szállítani.
Súlyos baleset rázta meg kedd délután Fertőszéplak települést - közölte a Kisalföld.hu. Mint írták egy általános iskola közelében gázoltak el egy idős embert, az iskola előtti útszakaszon. A mentők nagy erőkkel érkeztek a helyszínre, azonban mentőhelikoptert kellett riasztani az idős ember állapota miatt.
Az elsődleges adatok szerint Fertőszéplakon, Fertőd felől Sopron irányába közlekedett egy személygépkocsi. A település egyik kijelölt gyalogátkelőhelyéhez érve elgázolt egy zebrán áthaladó 73 éves gyalogost, aki a balesetben súlyosan megsérült, őt a mentőszolgálat munkatársai kórházba szállították
- közölte a lappal aGyőr-Moson-Sopron Vármegyei Rendőr-főkapitányság.
A balesetet szenvedett idős személyt a mentősök a helyszínen ellátták, végül mentőhelikopterrel szállították kórházba.
