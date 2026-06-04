Orbán Viktor: "Egy vérből valók vagyunk"

"Egy vérből valók vagyunk" - üzente közösségi oldalán Orbán Viktor a nemzeti összetartozás napja alkalmából. Emlékezetes: június 4-én írták alá a trianoni békeszerződést, ugyanakkor ez a nap nem csak nemzeti gyász, de az összetartozás, az összefogás fontosságára is felhívja a figyelmet. Arra, hogy a határok nem választanak el minket, ha mi azt legbelül nem akarjuk.

A megosztott felvételen Orbán Viktor kiemeli: nem csak egy igazságtalan szörnyűségre emlékezünk, de azt is megmutatjuk minden egyes évben, hogy összetartozásunk és élni akarásunk határtalan!

Csak az államnak van határa, a nemzetnek nincs!

- hangsúlyozta.