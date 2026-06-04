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Orbán Viktor: "Egy vérből valók vagyunk"

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors összetartozás
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 04. 14:16
nemzeti összetartozás napjaOrbán Viktor
Fontos üzenetet küldött Orbán Viktor.

"Egy vérből valók vagyunk" - üzente közösségi oldalán Orbán Viktor a nemzeti összetartozás napja alkalmából. Emlékezetes: június 4-én írták alá a trianoni békeszerződést, ugyanakkor ez a nap nem csak nemzeti gyász, de az összetartozás, az összefogás fontosságára is felhívja a figyelmet. Arra, hogy a határok nem választanak el minket, ha mi azt legbelül nem akarjuk. 

A megosztott felvételen Orbán Viktor kiemeli: nem csak egy igazságtalan szörnyűségre emlékezünk, de azt is megmutatjuk minden egyes évben, hogy összetartozásunk és élni akarásunk határtalan!

Csak az államnak van határa, a nemzetnek nincs!

 - hangsúlyozta.

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