Ezt nem láttuk jönni: váratlan kijelentést tett Deák Rebeka exférje

A Házasság első látásra című műsor hazánkban is elképesztő nézettséggel futott. A produkcióban arra vállalkoztak, hogy vadidegeneket az oltár elé állítva megalkossák a tökéletes párokat, akik majd jóban, rosszban együtt maradnak.

Deák Rebeka Becca exférje hajlandó a békülésre Fotó: hot! magazin/ TV2

Deák Rebeka Becca exférje hajlandó lenne kibékülni

A műsor harmadik évadban sokan kedvelték Deák Rebeka Becca és Horváth Zsolt párosát, a bohókás fiatalok, úgy tűnt, rögtön megtalálták a közös hangot. Azonban egyszerre minden megváltozott. Becca túlzott extrovertáltsága és Zsolt komótos természete tűz és vízként oltotta ki egymást. A produkció végén megbeszélték, hogy adnak egymásnak egy utolsó esélyt, ám ez nem jött össze, sőt a dolgok még jobban elmérgesedett közöttük, sokszor üzengettek egymásnak.

Időközben Beccara újra rátalált a szerelem, méghozzá nem is akárkinek a személyében, ugyanis összejött első évadban szereplő Kabai Andrással, akik az Ázsia Expressz legújabb évadában is együtt szerepelnek. Most pedig arra is fény derült, hogy mi van Zsolttal, Becca exférjével. A grafikusként dolgozó férfi nemrégiben a közösségi oldalain nosztaligavideót osztott meg a Beccával közös szép pillanatokról…