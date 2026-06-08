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Ezt nem láttuk jönni: váratlan kijelentést tett Deák Rebeka exférje

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors békülés
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 08. 11:50
Házasság első látásraÁzsia Expressz
Az exférj már hajlandó lenne erre. Deák Rebeka Becca exférje videóval üzent.

A Házasság első látásra című műsor hazánkban is elképesztő nézettséggel futott. A produkcióban arra vállalkoztak, hogy vadidegeneket az oltár elé állítva megalkossák a tökéletes párokat, akik majd jóban, rosszban együtt maradnak.

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Deák Rebeka Becca exférje hajlandó a békülésre Fotó:  hot! magazin/ TV2

Deák Rebeka Becca exférje hajlandó lenne kibékülni

A műsor harmadik évadban sokan kedvelték Deák Rebeka Becca és Horváth Zsolt párosát, a bohókás fiatalok, úgy tűnt, rögtön megtalálták a közös hangot. Azonban egyszerre minden megváltozott. Becca túlzott extrovertáltsága és Zsolt komótos természete tűz és vízként oltotta ki egymást. A produkció végén megbeszélték, hogy adnak egymásnak egy utolsó esélyt, ám ez nem jött össze, sőt a dolgok még jobban elmérgesedett közöttük, sokszor üzengettek egymásnak.

Időközben Beccara újra rátalált a szerelem, méghozzá nem is akárkinek a személyében, ugyanis összejött első évadban szereplő Kabai Andrással, akik az Ázsia Expressz legújabb évadában is együtt szerepelnek. Most pedig arra is fény derült, hogy mi van Zsolttal, Becca exférjével. A grafikusként dolgozó férfi nemrégiben a közösségi oldalain nosztaligavideót osztott meg a Beccával közös szép pillanatokról…

– Egy éve volt az esküvőnk – idézte fel az azóta elvált férfi, a műsor forgatásáról pedig elmondta:

Eddigi életem legintenzívebb hat hete volt, de abszolút szerencsésnek érzem magam, mert azok a szakaszok, amik épp nem a nettó boldogságról szóltak, pótolhatatlanul értékes tanulsággá váltak. Őszintén sajnálom, hogy a vége úgy alakult ahogy. Méltatlan volt mindkettőnkhöz. Bízom benne, hogy ahogy bennem, úgy benne sincs már harag. Remélem, hogy ugyanolyan örömmel gondol vissza erre a pár hónapra, mint ahogy én. Asszem ezt hívják úgy, hogy: életre szóló élmény

– szúrta ki a Story a Zsolt posztját.

 

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