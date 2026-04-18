Horror a bolt előtt: mélybe zuhant egy férfi, nem élte túl

Szlovákiában, az Aranyosmaróti járásban található Barslédecen életét vesztette egy 52 éves férfi, aki a hírek szerint egy épületről zuhanhatott le. A halál pontos okának megállapítása érdekében boncolást rendeltek el.
Az elsődleges információk szerint a férfi egy épület tetejéről zuhant le – közölte a TASR hírügynökséggel Viktória Borloková rendőrszóvivő.
A tragédia szombaton, a reggeli órákban történt. A férfi holttestét a helyi élelmiszerbolt előtt találták meg. Az eset körülményeit vizsgálják, a rendőrség emberölés gyanújával büntetőeljárást indított - írja a Paraméter.
