Ismeretlen holtestet találtak Szalkszentmártonban - részletek

Ismeretlen férfi holttestét találták meg Szalkszentmártonban április 14-én – olvasható a police.hu oldalon. A Kunszentmiklósi Rendőrkapitányság körözést adott ki, mivel a holttest azonosítása eddig nem járt sikerrel - számol be róla a baon.hu.
A férfi testmagassága 181-185 centiméter között van, testalkata közepes, a haja rövid és sűrű. Mint írják, az elhunyton az alábbi ruházat volt:
A rendőrség arra kéri a lakosságot, hogy aki felismeri az elhunytat, vagy információval rendelkezik kilétével kapcsolatban, az haladéktalanul jelentkezzen a Kunszentmiklósi Rendőrkapitányságon személyesen (6090 Kunszentmiklós, Damjanich utca 48), vagy hívja a +36(76)551-100-as telefonszámot. A hatóságok minden segítséget köszönettel fogadnak a férfi személyazonosságának mielőbbi megállapítása érdekében.
