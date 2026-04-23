KincsvadászokExatlon
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
8°C Székesfehérvár

Béla névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Ismeretlen holtestet találtak Szalkszentmártonban - részletek

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 23. 07:10
A rendőrség a lakosság segítségét kéri.

Ismeretlen férfi holttestét találták meg Szalkszentmártonban április 14-én – olvasható a police.hu oldalon. A Kunszentmiklósi Rendőrkapitányság körözést adott ki, mivel a holttest azonosítása eddig nem járt sikerrel - számol be róla a baon.hu.

Ismeretlen férfi holttestét találták meg Szalkszentmártonban Fotó: Gé/MW

A férfi testmagassága 181-185 centiméter között van, testalkata közepes, a haja rövid és sűrű. Mint írják, az elhunyton az alábbi ruházat volt:

  • zöld, XL-es méretű póló, 
  • kék színű, koptatott farmernadrág, m.saradenim felirattal,
  • bakancsa: bézs-fekete-fehér, belül szőrmés, 46-os méretű,
  • st. club feliratú, szürke boxer
  • alnwick márkájú, XL-es, lila kabát
  • és kék színű zokni.

Segítséget kér a rendőrség a holttest azonosításában

A rendőrség arra kéri a lakosságot, hogy aki felismeri az elhunytat, vagy információval rendelkezik kilétével kapcsolatban, az haladéktalanul jelentkezzen a Kunszentmiklósi Rendőrkapitányságon személyesen (6090 Kunszentmiklós, Damjanich utca 48), vagy hívja a +36(76)551-100-as telefonszámot. A hatóságok minden segítséget köszönettel fogadnak a férfi személyazonosságának mielőbbi megállapítása érdekében.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
