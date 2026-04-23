Ismeretlen holtestet találtak Szalkszentmártonban - részletek

Ismeretlen férfi holttestét találták meg Szalkszentmártonban április 14-én – olvasható a police.hu oldalon. A Kunszentmiklósi Rendőrkapitányság körözést adott ki, mivel a holttest azonosítása eddig nem járt sikerrel - számol be róla a baon.hu.

A férfi testmagassága 181-185 centiméter között van, testalkata közepes, a haja rövid és sűrű. Mint írják, az elhunyton az alábbi ruházat volt:

zöld, XL-es méretű póló,

kék színű, koptatott farmernadrág, m.saradenim felirattal,

bakancsa: bézs-fekete-fehér, belül szőrmés, 46-os méretű,

st. club feliratú, szürke boxer

alnwick márkájú, XL-es, lila kabát

és kék színű zokni.

Segítséget kér a rendőrség a holttest azonosításában

A rendőrség arra kéri a lakosságot, hogy aki felismeri az elhunytat, vagy információval rendelkezik kilétével kapcsolatban, az haladéktalanul jelentkezzen a Kunszentmiklósi Rendőrkapitányságon személyesen (6090 Kunszentmiklós, Damjanich utca 48), vagy hívja a +36(76)551-100-as telefonszámot. A hatóságok minden segítséget köszönettel fogadnak a férfi személyazonosságának mielőbbi megállapítása érdekében.