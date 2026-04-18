Rejtélyes haláleset Újbudán: fiatal férfi az áldozat – megszólalt a rendőrség

Először rendőrök és mentők baljóslatú szirénahangjára, majd nem sokkal később már a mentőhelikopter ijesztő zajára figyeltek fel a helyiek az újbudai Rupphegyi út környékén április 16-án, késő délután. A kelenföldiek ijedten nézték a történteket, ugyanis minden esetkocsi és rendőrautó egy helyre tartott. Hamarosan kiderült, hogy valóban tragédia történt az úton: egy fiatal férfi holttestére bukkantak. A helyiek azóta sem tudják, mi áll a rejtélyes haláleset mögött.

A fiatal férfi holttestét Kelenföldön találták meg, a helyiek nem sejtik, mi állhat a rejtélyes haláleset mögött

Fotó: Police.hu (illusztráció)

Rejtélyes haláleset: holtan találták a fiatal férfit

Úgy tudjuk, hogy a segítséget a helyiek hívták, miután a megtalálták az élettelenül heverő fiatal férfit. Először esetkocsi és tucatnyi rendőr érkezett.

Több rendőrautót is láttunk, legalább kettőt, meg olyan kocsikat, amik szintén hozzájuk tartoztak. Nagyon megijedtünk, azt hittük, hogy gyilkosság történt, azért érkeztek a nyomozók

– mesélte egy helyi asszony. Ezután hamarosan a mentőhelikopter is megérkezett a helyszínre. Információink szerint együttes erővel próbálták megmenteni a férfi életét. Sajnálatos módon azonban, bár hosszú ideig harcoltak érte, segíteni már nem lehetett rajta. Lapunk az üggyel kapcsolatban felkereste az Országos Mentőszolgálatot, ahol megerősítették: valóban nem lehetett segíteni a férfin.

A helyszínen bajtársaink egy 30 év körüli férfi halálának tényét állapították meg

– mondta el a Borsnak Magyar Luca Zsuzsanna, az Országos Mentőszolgálat kommunikációs referense. A környéken azóta is csak találgatják, mi okozta a fiatal férfi halálát. Eközben a spekulálás is megindult: több verzió is terjed a környéken a rejtélyes halálesettel kapcsolatban. Bár a helyiek közül többen is azt suttogták, hogy a férfi kábítószer túladagolás miatt halhatott meg, a rendőrség most tiszta vizet öntött a pohárba: a Borsnak elárulták, hogy ilyen körülmény a jelen pillanatig nem merült fel, továbbá azt is, hogy idegenkezűség sincs a háttérben.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság közigazgatási hatósági eljárást folytat egy, a Rupphegyi úton történt haláleset miatt. A halálesettel kapcsolatban kábítószer-túladagolás gyanúja ezidáig nem merült fel

– mondta lapunknak az esettel kapcsolatban a Budapesti Rendőr-főkapitányság.