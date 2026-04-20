Délelőtt kisétált egy társasház kapuján, azóta senki sem látta Szonját

Noha a rendőrség is nagy erőkkel keresi, a hatóságok a lakosság segítségét is kérik egy eltűnt zuglói nő ügyében.

Szonja Budapest XIV. kerületéből tűnt el. 2026. április 19-én 11 óra körül egy társasházból ismeretlen helyre távozott. Kilépett az épület kapuján, azóta pedig mintha a föld nyelte volna el. Senki sem tudja pontosan, hol lehet, még a rend őrei sem. A 31 éves Szonja 175 centiméter magas, sötétbarna, kleopátra haja és zöld szeme van. Eltűnésekor farmer kabátot, fekete csipkés felsőrészt, flitteres kék szoknyát, fekete harisnyát és bakancsot viselt, valamint egy farmer táska volt nála. Fotója (amíg elő nem kerül) ide kattintva tekinthető meg.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság XIV. Kerületi Rendőrkapitánysága kéri, hogy aki Szonja tartózkodási helyéről információval rendelkezik, akár névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést a nap 24 órájában elérhető, 06-80-555-111-es Telefontanú zöldszámán, illetve a 112-es segélyhívó számon.