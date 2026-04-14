Nyoma veszett egy kamaszlánynak: rejtély, hol lehet Kata

A Tamási Rendőrkapitányság körözést indított az eltűnt K. Kata Ingrid ügyében.
A 16 éves lányt utoljára 2026. március 10-én látták a Hőgyészi Gyermekotthonban, ahonnan engedély nélkül távozott.
K. Kata Ingrid 152 cm magas, nagyon vékony testalkatú, barna, félhosszú hajú, kék szemű. Képét ide kattinva lehet megtekinteni.
A rendőrség a lakosság segítségét kéri: aki az eltűnt lány tartózkodási helyéről információval rendelkezik, jelentkezzen személyesen a 7090 Tamási, Kossuth tér 3-4. szám alatt, vagy hívja a 06-80-555-111-es telefonszámot, illetve a 107 vagy 112 segélyhívó számok valamelyikét.
