Nyoma veszett egy kamaszlánynak: rejtély, hol lehet Kata

eltűnt
PUBLIKÁLÁS: 2026. április 14. 10:10
gyermekotthoneltűnt lány
A rendőrség sem jutott eddig eredményre. Az eltűnt lány ügyében a lakosság segítségét kérik.
CJA
A Tamási Rendőrkapitányság körözést indított az eltűnt K. Kata Ingrid ügyében.

Eltűnt lányt keres a rendőrség
Eltűnt lányt keres a rendőrség 
Segíts megtalálni az eltűnt tinédzsert!

A 16 éves lányt utoljára 2026. március 10-én látták a Hőgyészi Gyermekotthonban, ahonnan engedély nélkül távozott.

K. Kata Ingrid 152 cm magas, nagyon vékony testalkatú, barna, félhosszú hajú, kék szemű. Képét ide kattinva lehet megtekinteni.

A rendőrség a lakosság segítségét kéri: aki az eltűnt lány tartózkodási helyéről információval rendelkezik, jelentkezzen személyesen a 7090 Tamási, Kossuth tér 3-4. szám alatt, vagy hívja a 06-80-555-111-es telefonszámot, illetve a 107 vagy 112 segélyhívó számok valamelyikét.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
