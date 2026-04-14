Hol vagy, Vencel? Több mint egy hónapja keresik a kisfiút

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 14. 06:20
Aggasztó hírek érkeztek. Eltűnt egy kisfiú, akire több mint egy hónapja nem bukkantak rá.

Immár több mint egy hónapja senki sem tud semmit egy eltűnt kisfiúról. A mindössze 15 éves Vencelt 2026. március 10-én látták utoljára, ekkor veszett nyoma egy tamási gyermekotthonból. A hatóságok most a lakosság segítségét kérik a megtalálásában.

Eltűnt tinit keres a rendőrség
Eltűnt egy kamasz Tamásiból, nagy erőkkel keresi a rendőrség
Vencel 160 centiméter magas, vékony, sportos testalkatú, szőke rövid hajú, kék szemű. Eltűnésekor viselt ruházata ismeretlen. Fotója (amíg elő nem kerül) ide kattintva nézhető meg.

Segíts megtalálni az eltűnt fiatalt!

A Tamási Rendőrkapitányság munkatársai kérik, hogy aki az eltűnt fiú jelenlegi tartózkodási helyéről információval rendelkezik, jelentkezzen személyesen bármelyik rendőri szervnél, hívja a 0674/573-910-es számot, vagy tegyen bejelentést az ingyenesen hívható 06-80-555-111 „Telefontanú" zöldszámán, illetve a 112-es központi segélyhívó telefonszámon.

 

