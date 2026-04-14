Hol vagy, Vencel? Több mint egy hónapja keresik a kisfiút

Immár több mint egy hónapja senki sem tud semmit egy eltűnt kisfiúról. A mindössze 15 éves Vencelt 2026. március 10-én látták utoljára, ekkor veszett nyoma egy tamási gyermekotthonból. A hatóságok most a lakosság segítségét kérik a megtalálásában.
Vencel 160 centiméter magas, vékony, sportos testalkatú, szőke rövid hajú, kék szemű. Eltűnésekor viselt ruházata ismeretlen. Fotója (amíg elő nem kerül) ide kattintva nézhető meg.
A Tamási Rendőrkapitányság munkatársai kérik, hogy aki az eltűnt fiú jelenlegi tartózkodási helyéről információval rendelkezik, jelentkezzen személyesen bármelyik rendőri szervnél, hívja a 0674/573-910-es számot, vagy tegyen bejelentést az ingyenesen hívható 06-80-555-111 „Telefontanú" zöldszámán, illetve a 112-es központi segélyhívó telefonszámon.
