Hol vagy, Vencel? Több mint egy hónapja keresik a kisfiút

Immár több mint egy hónapja senki sem tud semmit egy eltűnt kisfiúról. A mindössze 15 éves Vencelt 2026. március 10-én látták utoljára, ekkor veszett nyoma egy tamási gyermekotthonból. A hatóságok most a lakosság segítségét kérik a megtalálásában.

Eltűnt egy kamasz Tamásiból, nagy erőkkel keresi a rendőrség

Fotó: Gé

Vencel 160 centiméter magas, vékony, sportos testalkatú, szőke rövid hajú, kék szemű. Eltűnésekor viselt ruházata ismeretlen. Fotója (amíg elő nem kerül) ide kattintva nézhető meg.