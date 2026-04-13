Eltűnt egy 14 éves fiú, a rendőrök nagy erőkkel keresik

A Karcagi Rendőrkapitányság a 16030-157/31/2026.kör. számon eltűnés miatt keresi a 14 éves B. Zoltán Erik kisújszállási lakost. Az eltűnt fiú 2026. január 13-án tartózkodási helyéről ismeretlen helyre távozott. Felkutatására tett intézkedések ez idáig eredményre nem vezettek.
A kiskorú 160 cm magas, barna szemű, kerek arcú, sötétbarna rövid hajú. Eltűnésekor viselt ruházata nem ismert. A fiatal fiú fotója ide kattintva érhető el.
A rendőrség azt kéri, hogy aki felismeri B. Zoltán Eriket, vagy a tartózkodási helyéről információval rendelkezik, jelentkezzen személyesen Karcagi Rendőrkapitányságon, vagy hívja a 06-56-501-600 telefonszámot, illetve névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést a nap 24 órájában elérhető 06-80-555-111 Telefontanú zöldszámán, illetve a 112-es díjmentes segélyhívó számon.
