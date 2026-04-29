Máig rejtély, öt éve hová tűnt el Tamás: többen úgy sejtik, elrabolták és munkára kényszerítették

Már öt éve annak, hogy nyomtalanul eltűnt a Tolnán élő Horváth Tamás. Az akkor 32 éves férfit 2021. augusztus 13-án látták utoljára a városban. Eltűnésének ügye pedig máig megválaszolatlan kérdéseket hagyott maga után.

Az eltűnésének körülményei különösen rejtélyesek, hiszen Tamás élete éppen jó irányba kezdett fordulni, amikor egyszer csak nyoma veszett

Öt éve, hogy eltűnt Tamás: máig nem bukkantak nyomára

A nehéz sorsú férfi súlyos pszichés betegséggel küzdött, és korábban droghasználó is volt. Élete azonban megváltozott, amikor kapcsolatba került a tolnai Idősek Klubjával.

Próbáltam egy rendszert felépíteni az életében, hogy minden nap bejött, megfürdött, szereztünk neki ruhákat, és így folyamatos rálátásunk volt az állapotára

– idézte fel lapunknak Bucher Andrea, aki akkoriban az Idősek Klubja szakmai vezetője volt. Elmondása szerint Tamás kezdetben házhoz szállított ebédet kapott, később pedig már saját maga járt be a klubba, ahol egy közösségre talált. Andrea szerint a férfi állapota az évek során látványosan javult.

Tulajdonképpen 2021-ben, amikor eltűnt, már jó egy éve teljesen jól működött, nem voltak drogproblémái. Nagyon sok pozitív visszajelzést kaptunk róla, hogy mennyit változott

– fogalmazott Andrea.

Soha nem érkezett meg a klubba, ahová elindult

Tamás az eltűnésének napján is az Idősek Klubjába indult, ahová azonban már nem érkezett meg. Szemtanúk még a polgármesteri hivatal környékén látták, ám ezt követően azonban minden nyom megszakadt. Bucher Andrea elmondta, hogy azon a héten szabadságon volt, így csak később értesült a történtekről.

Péntek este későn hívott fel a szomszédja, hogy Tomi nincs otthon, és aznap nem ment haza. Délelőtt még látták az önkormányzat környékén, de hozzánk már nem jutott el

– idézte fel.

Az eltűnést követően a rendőrség nyomozást indított, tanúkat hallgattak ki, és több helyszínen is kutatásokat végeztek. De a klub dolgozói sem maradtak tétlenek: plakátokat készítettek, átkutatták a környező területeket: az erdős részeket és a Duna környékét is.

"Voltak mendemondák arról, hogy Sükösdre vitték birkát őrizni, ezeket mindig jeleztük a rendőrségnek" – jegyezte meg Andrea.

Tavaly a Tolna vármegyei hírlap is beszámolt Tamás eltűnésének kálváriájáról

Pletykák és találgatások kísérik az ügyet

Az évek során több feltételezés is elterjedt a helyiek körében. Az egyik leggyakrabban emlegetett verzió szerint a férfit akár erőszakkal is elvihették, és valahol munkára kényszeríthették. Erre bizonyíték azonban soha nem került elő, így ezek továbbra is csak feltételezések maradtak. Andrea szerint azonban különösen aggasztó körülmény volt, hogy Tamás rendszeres orvosi kezelésre szorult. Gyógyszerei és havi injekciója nélkül állapota rövid időn belül romolhatott.

A gyógyszerei nélkül maximum egy-két hónapig tudott volna normális állapotban maradni. Ha nem kapta meg az injekciót, nem lehetett vele rendesen kommunikálni

– hangsúlyozta Andrea, aki szerint Tamás nem volt csavargó típus, ezért kizártnak tartja, hogy önszántából tűnt volna el.

Én azt gondolom, hogy önállóan biztosan nem ment el. Nem volt olyan, hogy csak felült volna egy buszra és eltűnik. Lehetségesnek tartom, hogy elvitték valamilyen munkára… és sajnos úgy gondolom, hogy már nem él

– mondta szomorúan.