Gyász: holtan találták meg a márciusban eltűnt maglódi családapát, két kisgyermek maradt utána félárván

Az édesapa március 13-án, éjjel 2 óra körül távozott maglódi otthonából ezüstszínű Toyota Corolla Verso típusú személygépkocsijával. Az eltűnést követően a hatóságok és civil szervezetek is keresni kezdték. Az autót utoljára a Nagykőrösi úton látták éjjel 3:30-kor, míg telefonjának utolsó ismert pozícióját az V. kerületi Aranykéz utcában rögzítették.

Az Eltűnt Személyek Keresése Facebook-oldal szerint a férfi eltűnésekor sötétkék kabátot, farmert és fekete baseball sapkát viselt. A keresésbe az elmúlt napokban számos önkéntes is bekapcsolódott.

A család megerősítette halálhírt: elhunyt a maglódi édesapa

A keresés sajnálatos módon tragikus eredménnyel zárult. A feleség az Eltűnt emberekért-megoszthatod nevű csoportban tette közzé a hírt, miszerint férje elhunyt. Bejegyzésében köszönetet mondott a közösségnek a keresésben nyújtott segítségért és a megosztásokért.

Hálásan köszönöm mindenkinek a sok megosztást, keresést és támogatást ezekben a nehéz napokban. Nagyon sokat jelent nekünk

– olvasható a bejegyzésben.

Két gyermeke és felesége gyászolja Józsefet

Az elhunyt Józsefet felesége és két kisgyermeke várta haza. Az édesanya a közleményében nyomatékosan megkérte a nyilvánosságot, hogy a gyermekekre való tekintettel ne tegyenek fel kérdéseket a haláleset körülményeivel kapcsolatban. A család a gyászidőszakban tiszteletet és csendet kér a környezetétől.