„Rémálom cipelni ezt a titkot” – 13 év után küldtek névtelen levelet a rendőrségnek az anya és öt gyermeke meggyilkolásáról – végre megvan a tettes?

A tragédia 2012-ben rázta meg a csendes Essex megyei várost. A család békésen aludt, amikor hajnali 1 óra 40 perckor felcsaptak a lángok a ház földszintjén. A tűz pillanatok alatt elnyelt mindent, esélyt sem hagyva a menekülésre. A 44 éves édesanya, Sabah, és öt gyermeke – a 12 éves Hira, a 11 éves Sohaib, a 9 éves Muneeb, a 6 éves Rayyan és a mindössze hároméves Maheen – bent égtek a pokolban. Az egyetlen túlélő az édesapa, Dr. Abdul Shakoor volt, aki kétségbeesésében az emeleti ablakon át vetette ki magát a mélybe, hogy segítséget hívjon, de már késő volt.

A pusztító tűz pillanatok alatt pokollá változtatta a békés családi otthont Harlow-ban Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

A férfi azóta minden áldott nap a gyászával és a megválaszolatlan kérdésekkel küzd.

Csak válaszokat akarok. Tudni akarom, miért történt ez, és véget akarok vetni a várakozásnak. Ez olyasmi, ami soha nem hagyja el az ember elméjét, ez az első dolog, amire gondolok, amikor felébredek. Az az éjszaka még mindig kísért, és ez mindig így is lesz. Egyszerűen tehetetlenül érzed magad

– emlékezett vissza megtörten a családfő.

Megszólalt a titokzatos levélíró

A rendőrség most, több mint egy évtizeddel a tragédia után kapott egy névtelen levelet, amely új lendületet adhat a nyomozásnak. A levél írója olyan részleteket osztott meg, amelyekről eddig csak a tettesek vagy a szemtanúk tudhattak. A sorokból sugárzik a bűntudat és a félelem.

A levél írója egyfajta 'rémálomként' hivatkozik arra, hogy információk birtokában van, de eddig nem érezte magát képesnek arra, hogy megossza azokat. Ennek a személynek azt üzenem: megoszthatja, amit tud, tisztességesen fogunk bánni önnel. Az ön információja lehet az, ami elvezet ahhoz a személyhez vagy személyekhez, akik felelősek a Shakoor család szétszakításáért

– árulta el Louise Metcalfe főfelügyelő.

Betörők vagy gyilkosok okozták a tűzesetet?

A nyomozás során több gyanús szál is felmerült. Azon az éjszakán két másik közeli házba is megpróbáltak betörni, ami arra utalhat, hogy a tüzet véletlenül okozták a besurranó tolvajok. A házból eltűnt egy fekete Toshiba laptop is, aminek soha nem akadtak a nyomára, bár a töltőjét később megtalálták a közelben. Itt jön az igazi csavar: a töltőhöz egy olyan borotva-adapter volt csatlakoztatva, ami nem a családé volt.