Külföldre menekülhetett három lányával az eltűnt családapa?

eltűnt
PUBLIKÁLÁS: 2026. április 24. 17:10
kislányokatkörözéscsalád
Két hete semmit sem tud szeretteiről az az édesanya, akinek férje szó nélkül lépett le otthonról a gyermekekkel együtt. Az eltűnt lányok ennyi ideje az iskolában sem jelentek meg. Anita attól tart, hogy a férfi külföldre vitte őket.
Kóré Károly
Három lányát is magával vitte az a férfi, aki két hete ment el a Szank környéki tanyájáról. Az eltűnt Haskó Attilát, Ivettet, Lilient és Evelint a rendőrség körözi, de a keresés eddig nem vezetett eredményre. Információink szerint a hatóság feltérképezte a férfi kapcsolatrendszerét és számos embert kihallgatott, de egyikük sem emlékezett rá, hogy a családapa beszámolt volna neki tervéről. Az eltűnt férfi semmilyen formában nem jelentkezik a feleségénél.

eltűnt lányok
Az édesanyjuk félti az eltűnt lányokat / Fotó: Police.hu

Anita, a férfi felesége feltételezi, hogy Attila a rá váró börtönbüntetés elől menekült el a gyerekekkel, mert nemrég másodfokon is bűnösnek mondták ki egy gazdasági bűncselekményben.

Nem tudom elérni sem a férjemet, sem a gyerekeket. A Facebookról is törölték magukat, a telefonjaikat pedig kikapcsolták, talán azért, hogy ne lehessen bemérni, hol tartózkodnak

– mondta a Borsnak Anita.

Az eltűnt lányok bajban vannak?

A nő hangsúlyozta: nem feltételezi, hogy Attila kárt tett a lányaiban, de akkor is aggódik értük.

A férjem kiváló és odaadó édesapa. A gyermeknevelési elveink azonban különböznek, én vagyok a szigorúbb, ő sokkal megengedőbb

– magyarázta az aggódó édesanya.

Attilát jó apának tartja a felesége / Fotó: Police.hu

A házaspár közel 3 éve nem él együtt. A gyerekekről heti váltásban gondoskodtak.

Folyamatosan tartom a rendőrséggel a kapcsolatot, de eddig nem történt érdemi előrelépés. Már az is felmerült, hogy Attila külföldre vitte a lányaimat. Ezzel kapcsolatban csak az a megnyugtató, hogy a gyerekeknek nincs útlevelük, így nem tudja őket kivinni az Unió területéről

– mesélte Anita.

- Simán el tudom képzelni, hogy a lányok úgy tudják, hogy csupán nyaralnak. Gyerekek, akik még nem értik a szituációt – fejezte be Anita, aki úgy véli, abból is problémák születhetnek, hogy a lányok két hete iskolába sem járnak.

 

