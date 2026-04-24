Külföldre menekülhetett három lányával az eltűnt családapa?

Három lányát is magával vitte az a férfi, aki két hete ment el a Szank környéki tanyájáról. Az eltűnt Haskó Attilát, Ivettet, Lilient és Evelint a rendőrség körözi, de a keresés eddig nem vezetett eredményre. Információink szerint a hatóság feltérképezte a férfi kapcsolatrendszerét és számos embert kihallgatott, de egyikük sem emlékezett rá, hogy a családapa beszámolt volna neki tervéről. Az eltűnt férfi semmilyen formában nem jelentkezik a feleségénél.
Anita, a férfi felesége feltételezi, hogy Attila a rá váró börtönbüntetés elől menekült el a gyerekekkel, mert nemrég másodfokon is bűnösnek mondták ki egy gazdasági bűncselekményben.
Nem tudom elérni sem a férjemet, sem a gyerekeket. A Facebookról is törölték magukat, a telefonjaikat pedig kikapcsolták, talán azért, hogy ne lehessen bemérni, hol tartózkodnak
– mondta a Borsnak Anita.
A nő hangsúlyozta: nem feltételezi, hogy Attila kárt tett a lányaiban, de akkor is aggódik értük.
A férjem kiváló és odaadó édesapa. A gyermeknevelési elveink azonban különböznek, én vagyok a szigorúbb, ő sokkal megengedőbb
– magyarázta az aggódó édesanya.
A házaspár közel 3 éve nem él együtt. A gyerekekről heti váltásban gondoskodtak.
Folyamatosan tartom a rendőrséggel a kapcsolatot, de eddig nem történt érdemi előrelépés. Már az is felmerült, hogy Attila külföldre vitte a lányaimat. Ezzel kapcsolatban csak az a megnyugtató, hogy a gyerekeknek nincs útlevelük, így nem tudja őket kivinni az Unió területéről
– mesélte Anita.
- Simán el tudom képzelni, hogy a lányok úgy tudják, hogy csupán nyaralnak. Gyerekek, akik még nem értik a szituációt – fejezte be Anita, aki úgy véli, abból is problémák születhetnek, hogy a lányok két hete iskolába sem járnak.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.