Rejtélyesen eltűnt egy apa a három lányával: hátborzongató ok áll a háttérben

Több, mint egy hete képtelen nyugodtan aludni a Bács-Kiskun vármegyei tanyáról nyomtalanul eltűnt három lány édesanyja, egyben a velük együtt felszívódott apa felesége. Anita, bár jó apának tartja férjét, úgy érzi, minden oka megvan az aggodalomra.
Haskó Attilának és feleségének, Anitának négy közös gyermeke született az együtt töltött 26 év alatt, Lilien (9), Evelin (12), Ivett (17), illetve Doma (7). A házaspár jó ideig boldogan élt, igaz, mindvégig megmutatkoztak a személyiségük jelentős különbségei. Nem értettek egyet többek között a nevelési módszerekben sem. Megesett, hogy a nő megkérte az egyik lányát, hogy tegyen rendet a szobájában, mire a férfi tüntetőleg elvégezte a feladatot a gyermek helyett, és közölte: a feleségének nincs joga ilyeneket követelni egy kamasztól. Anita arra nem számított, hogy egy nap csak a családja hűlt helyét találja otthon, márpedig 3 évvel ezelőtt éppen ez történt egy nyári délután.
Még Budapesten éltünk, amikor egy tánckurzusról tartottam hazafelé, és Attila telefonon értesített, hogy mire kell számítanom. Egy üres házba értem haza, a férjem pedig hetekig nem volt hajlandó elárulni, hova mentek. Hiába fordultam a rendőrséghez, közölték, hogy mivel nem váltunk el a férjemmel, Attila oda viszi a gyerekeket, ahova akarja
– mondta a Borsnak Anita. Egy idő után Attila kivitte a feleségét arra a tanyára, ahova a gyerekekkel beköltözött, és megkérte, ő is tegye oda a székhelyét. A nő bizalomvesztésre hivatkozva a lehetőséget elutasította, és inkább a fővárosi ingatlanban maradt.
- Egyik nap egy levél fogadott a kapun, amiben ez állt: „Kedves bérlő, fizessen!”. Így tudtam meg, hogy a ház nem is a miénk. Attila persze korábban utalt rá, hogy az ő bankszámláját zárolták és semmilyen ingatlan nem lehet a nevén, de mindig azt mondta, hogy emiatt nem kell aggódnom, mert a papíron bejegyzett tulajdonosban megbízhatunk. Az igazsághoz hozzátartozik, hogy a harmadik kislányunkat is részben azért vállaltuk, hogy a CSOK-ot felvehessük. A ház mögött volt egy üres porta, oda építkeztünk volna – vallotta be Anita, és hozzátette: a férje a támogatásról később azt mondta, hogy mégsem kapják meg.
Anita egy idő után megismerkedett egy férfivel, és vele együtt kibérelt egy új lakást Kecskeméten, hogy közelebb legyen a gyerekekhez. Attila a tanyára állatokat, emut, lovakat és gekkókat vásárolt, a lányoknak és a kisfiúnak pedig azt mondta, hogy az anyjuk már jól érzi magát az új kapcsolatában, az állataik viszont elpusztulnak a gondoskodásuk nélkül.
A házaspár megállapodott abban, hogy a gyerekek heti váltásban tartózkodnak majd az apánál és az anyánál. Ez egy darabig jól is működött.
A történetben szerepet játszik a házaspár egy közös, 14 éven keresztül húzódó, csalás miatt indított büntetőügye. Attila a bíróságon kifejtette, hogy a felesége semmiben nem hibás, így a nő megúszta felfüggesztett szabadságvesztéssel. A férfit, a nő emlékei szerint, 5 év 10 hónapra ítélték másodfokon.
- Felhívtam Attilát, hogy meg kell beszélnünk, hogyan gondoskodunk a gyerekekről, ha majd neki be kell vonulni a börtönbe. Egyeztettünk is egy időpontot a férjem szüleihez, azonban a gyerekeket nem hozta, az anyósomék pedig azt állították, hogy nem is tudtak semmilyen megbeszélésről. Ez az eltűnésük napján történt, és azóta sem tudok semmit a lányaimról.
Az rejtély, hogy a férfi a fiát miért nem vitte magával. Az anya szerint, vélhetőn a lányoktól különböző személyisége miatt. A 7 éves gyermeket az egyik osztálytársához vitte, akinek szülei utólag úgy emlékeznek, mintha Attila búcsúzkodott volna Domától.
Anita időközben azt is megtudta, hogy az eltűnés óta kiürített tanya bérleti szerződésén nem is Attila, hanem a legnagyobb lánya neve szerepelt. Az állatokat állítólag időközben eladták vagy szélnek eresztették.
A rendőrség nagy erőkkel keresi a családot.
