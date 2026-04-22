Rejtélyesen eltűnt egy apa a három lányával: hátborzongató ok áll a háttérben

Több, mint egy hete képtelen nyugodtan aludni a Bács-Kiskun vármegyei tanyáról nyomtalanul eltűnt három lány édesanyja, egyben a velük együtt felszívódott apa felesége. Anita, bár jó apának tartja férjét, úgy érzi, minden oka megvan az aggodalomra.

Attila a három lányával eltűnt Fotó: Police.hu

Haskó Attilának és feleségének, Anitának négy közös gyermeke született az együtt töltött 26 év alatt, Lilien (9), Evelin (12), Ivett (17), illetve Doma (7). A házaspár jó ideig boldogan élt, igaz, mindvégig megmutatkoztak a személyiségük jelentős különbségei. Nem értettek egyet többek között a nevelési módszerekben sem. Megesett, hogy a nő megkérte az egyik lányát, hogy tegyen rendet a szobájában, mire a férfi tüntetőleg elvégezte a feladatot a gyermek helyett, és közölte: a feleségének nincs joga ilyeneket követelni egy kamasztól. Anita arra nem számított, hogy egy nap csak a családja hűlt helyét találja otthon, márpedig 3 évvel ezelőtt éppen ez történt egy nyári délután.

Evelinről semmit sem tud az édesanyja Fotó: Police.hu

Még Budapesten éltünk, amikor egy tánckurzusról tartottam hazafelé, és Attila telefonon értesített, hogy mire kell számítanom. Egy üres házba értem haza, a férjem pedig hetekig nem volt hajlandó elárulni, hova mentek. Hiába fordultam a rendőrséghez, közölték, hogy mivel nem váltunk el a férjemmel, Attila oda viszi a gyerekeket, ahova akarja

– mondta a Borsnak Anita. Egy idő után Attila kivitte a feleségét arra a tanyára, ahova a gyerekekkel beköltözött, és megkérte, ő is tegye oda a székhelyét. A nő bizalomvesztésre hivatkozva a lehetőséget elutasította, és inkább a fővárosi ingatlanban maradt.

- Egyik nap egy levél fogadott a kapun, amiben ez állt: „Kedves bérlő, fizessen!”. Így tudtam meg, hogy a ház nem is a miénk. Attila persze korábban utalt rá, hogy az ő bankszámláját zárolták és semmilyen ingatlan nem lehet a nevén, de mindig azt mondta, hogy emiatt nem kell aggódnom, mert a papíron bejegyzett tulajdonosban megbízhatunk. Az igazsághoz hozzátartozik, hogy a harmadik kislányunkat is részben azért vállaltuk, hogy a CSOK-ot felvehessük. A ház mögött volt egy üres porta, oda építkeztünk volna – vallotta be Anita, és hozzátette: a férje a támogatásról később azt mondta, hogy mégsem kapják meg.