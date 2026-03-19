„Azt hittem, egy UFO-t láttam a víz alatt, végül sokkal vérfagyasztóbb volt..."

Sokkoló történetet osztott meg nemrég egy profi búvár, Sean Smyrichinsky, aki éppen halakat figyelt British Columbia partjainál, amikor a víz alatt egy furcsa, UFO-űrhajóra emlékeztető tárgyat vett észre. Ez a felfedezés végül katonai vizsgálatot indított el egy 1950-ben eltűnt amerikai nukleáris bomba ügyében.

Egy profi búvár nemrég sokkoló felfedezést tett a víz alatt: UFO-t látott?

Nem UFO rejtőzött a mélyben

2016-ban a kanadai haditengerészet vizsgálatot indított Sean Smyrichinsky beszámolója után, mert attól tartottak, a világ egyik legkorábbi nukleáris fegyverrel kapcsolatos balesetének nyomaira bukkanhatott.

Csak halakat kerestem a következő napra. Gondoltam, csinálok egy kis felderítő merülést, körbenézek. A merülés közben elég messzire kerültem a csónakomtól. És akkor találtam valamit, amit még soha, de soha nem láttam

- kezdte mesélni a búvár.

Egy hatalmas, körülbelül 3,6 méter hosszú, űrhajó-szerű tárgyat fedezett fel a tenger fenekén, a Haida Gwaii szigetcsoport közelében, amely mintegy 80 kilométerre fekszik British Columbia partjaitól. A férfi, amint feljött a víz felszínére, elmesélte legénységének, mit látott a víz alatt. Ő azt hitte, talált egy UFO-t.

A szóban forgó bomba egy nukleáris fegyver volt, azaz egy Mark IV típusú atombomba, amely eltűnt, miután egy amerikai B-36 bombázó lezuhant a térségben a hidegháború idején.

Egy fel nem robbant lőszerekre specializálódott csapat fogja megállapítani, hogy jelent-e bármilyen kockázatot, és ki kell-e emelni a tenger fenekéről, vagy jobb, ha ott marad

- olvasható a Canadian Armed Forces közleményében. A kanadai kormány állítja, a bomba gyakorló változat, amelyben ólom volt a plutónium mag helyett, így nem okozhatott nukleáris robbanást - írja a The Mirror.