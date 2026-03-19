BékemenetUkrán aranykonvojNagy Duett 2026Háború
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
8°C Székesfehérvár

József, Bánk névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

„Azt hittem, egy UFO-t láttam a víz alatt, végül sokkal vérfagyasztóbb volt..."

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 19. 21:30
Egy profi búvár sokkoló történetéről számolt be. Az objektumról első látásra azt hitte, földönkívüli űrhajót lát...
Amy Mans
A szerző cikkei

Sokkoló történetet osztott meg nemrég egy profi búvár, Sean Smyrichinsky, aki éppen halakat figyelt British Columbia partjainál, amikor a víz alatt egy furcsa, UFO-űrhajóra emlékeztető tárgyat vett észre. Ez a felfedezés végül katonai vizsgálatot indított el egy 1950-ben eltűnt amerikai nukleáris bomba ügyében.

Fotó: Pixabay / Pixabay

Nem UFO rejtőzött a mélyben

2016-ban a kanadai haditengerészet vizsgálatot indított Sean Smyrichinsky beszámolója után, mert attól tartottak, a világ egyik legkorábbi nukleáris fegyverrel kapcsolatos balesetének nyomaira bukkanhatott. 

Csak halakat kerestem a következő napra. Gondoltam, csinálok egy kis felderítő merülést, körbenézek. A merülés közben elég messzire kerültem a csónakomtól. És akkor találtam valamit, amit még soha, de soha nem láttam

- kezdte mesélni a búvár.

Egy hatalmas, körülbelül 3,6 méter hosszú, űrhajó-szerű tárgyat fedezett fel a tenger fenekén, a Haida Gwaii szigetcsoport közelében, amely mintegy 80 kilométerre fekszik British Columbia partjaitól. A férfi, amint feljött a víz felszínére, elmesélte legénységének, mit látott a víz alatt. Ő azt hitte, talált egy UFO-t.

 A szóban forgó bomba egy nukleáris fegyver volt, azaz egy Mark IV típusú atombomba, amely eltűnt, miután egy amerikai B-36 bombázó lezuhant a térségben a hidegháború idején. 

Egy fel nem robbant lőszerekre specializálódott csapat fogja megállapítani, hogy jelent-e bármilyen kockázatot, és ki kell-e emelni a tenger fenekéről, vagy jobb, ha ott marad

- olvasható a Canadian Armed Forces közleményében.  A kanadai kormány állítja, a bomba gyakorló változat, amelyben ólom volt a plutónium mag helyett, így nem okozhatott nukleáris robbanást - írja a The Mirror.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
