Gyász: 14 hetes csecsemő hunyt el anyja miatt

A bíróságon kell szembenézzen tetteivel az a 36 éves nő, aki azok után került rendőrkézre Manchesterben április 18-án szombaton, hogy a hatóságokat elhunyt, 14 hetes csecsemője miatt riasztották otthonához. Ezt követően derült ki ugyanis, hogy a kislány halálát hanyagság okozta. Habár kórházba vitték, ott sajnos már nem lehetett segíteni a kicsin. Anyját a tárgyalásáig őrizetben tartják.

Gyász: 14 hetes csecsemő hunyt el

A helyi rendőrség szóvivőjének közlése szerint a nyomozás annak korai szakaszában tart és minden felmerülő eshetőséget komolyan vesznek és megvizsgálnak. Mint közölték, őket egy, a gyermek jólétéért aggódó személy riasztotta szombat délelőtt:

Habár a kiérkező mentősök minden erőfeszítést megtettek a baba sajnos elhunyt. A történtek miatt egy 36 éves nőt tartóztattak le gyermekének elhanyagolása miatt

- idézte őt a TheSun.