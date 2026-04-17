11 életet követelt a buszbaleset, többen halálra égtek

Ecuadori buszbaleset: tűzoltók dolgoznak a roncsok körül

Fotó: TV2

A hírek szerint a baleset egy szerpentinen következett be, még a szerdai nap folyamán. A busz eddig tisztázatlan körülmények közt átszakította a szalagkorlátát, majd pedig a mélybe zuhant. Ezt követően a jármű kigyulladt. Voltak, akik a becsapódás következtében vesztették életüket, másokkal a több méter magas lángoszloppal égő tűz végzett. A jelentések szerint 11 ember halt meg összesen, további 22 pedig megsérült. Sokan a roncsok közé rekedtek, ez okozta a halálos áldozatok magas számát.

Ecuadorban rendkívül gyakoriak a közlekedési balesetet. Év eleje óta 1500-at regisztráltak - tudatta a Tények.

Videón az ecuadori buszbaleset