11 életet követelt a buszbaleset, többen halálra égtek

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 17. 14:40
11 ember meghalt, további 22 kórházba került.

Tragikus kimenetelű buszbalesetről érkezett hír Ecuadorból.

Ecuadori buszbaleset: tűzoltók dolgoznak a roncsok körül  
Fotó: TV2

A hírek szerint a baleset egy szerpentinen következett be, még a szerdai nap folyamán. A busz eddig tisztázatlan körülmények közt átszakította a szalagkorlátát, majd pedig a mélybe zuhant. Ezt követően a jármű kigyulladt. Voltak, akik a becsapódás következtében vesztették életüket, másokkal a több méter magas lángoszloppal égő tűz végzett. A jelentések szerint 11 ember halt meg összesen, további 22 pedig megsérült. Sokan a roncsok közé rekedtek, ez okozta a halálos áldozatok magas számát.

Ecuadorban rendkívül gyakoriak a közlekedési balesetet. Év eleje óta 1500-at regisztráltak - tudatta a Tények.

Videón az ecuadori buszbaleset

