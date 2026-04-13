Kigyulladt egy busz az Arany János utcában, riasztották a tűzoltókat

Egy autóbusz égett Celldömölkön, az Arany János utcában. A sárvári hivatásos és a helyi önkormányzati tűzoltók elfojtották a lángokat és áramtalanították a járművet. A rajok hőkamerával átvizsgálják a buszt. Az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták - írja a katasztrofavedelem.hu.

A felgyulladt busz miatt lezárták az utat Fotó: csikiphoto / Shutterstock