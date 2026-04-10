Tragikus buszbaleset: szakadékba zuhant egy turistákkal teli busz

Borzalmas buszbaleset történt a Kanári-szigeteken, ahol brit turistákkal teli busz zuhant a szakadékba, a La Gomera szigetén - összesen 27 ember sérült meg.

Fotó: YouTube - The Sun

A buszbaleset egy emberi áldozatot követelt

Ma délután zuhant le a busz a GM-2-es útról La Gomera szigetén. A tragédiában egy 77 éves férfi meghalt, míg három ember állapota rendkívül súlyos. Összesen 27 sérültet szállítottak a Nuestra Señora de Guadalupe kórházba. Helyi jelentések szerint néhányukat Tenerifén lévő kórházakba is átszállíthatják.

FRISSÍTÉS: A hatóságok legfrissebb közlése szerint négy ember súlyosan megsérült a La Gomera-i balesetben. Korábban még három súlyos sérültről számoltak be. A négy súlyos sérült közül kettőt Tenerifére szállítottak további kezelésre - írja a The Mirror.