Hihetetlen: elütött egy bringázó gyereket, majd segítségnyújtás nélkül elhajtott

Mosonmagyaróváron történt a gázolás, melynek során az autós otthagyta az elütött biciklist a baleset után. A vádlott nem volt elég figyelmes, ráadásul csebren is hagyta áldozatát.

Cserbenhagyásos gázolás történt, elmenekült az elkövető

Leszedte a rendszámtálát a gázolás után az autós

Tolatni akart, de elgázolt egy biciklist egy autós 2024 februárjában délután. A 45 éves férfi Mosonmagyaróváron vezette autóját, mikor elsodort egy kiskorút, majd nem foglalkozva azzal, hogy a biciklis a földre esett, leszedte a rendszámtábláját, bedobta az ülésre és elhajtott a helyszínről.

A gyermek a baleset következtében nyolc napon belül gyógyuló könnyű sérülést szerzett. A terhelttel szemben az ügyészség minősített segítségnyújtás elmulasztása bűntette és egyedi azonosító jellel visszaélés bűntette miatt emelt vádat - írja az Ügyészség.

A halmazati szabályok szerint négy és fél év szabadságvesztés is kiszabható vele szemben. Többek között azt is indítványozta az ügyészség, hogy az elkövetőt a bíróság határozott időre tiltsa el a közúti járművezetéstől. Várhatóan a Mosonmagyaróvári Járásbíróság fog döntést hozni az ügyben.