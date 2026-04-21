Most jött: embert gázolt a Budapestről induló vonat, késésre kell számítani

Szörnyű hírt közölt a Mávinform, ugyanis kiderült, hogy elgázolt egy embert kedden reggel a Budapestről Győrbe közlekedő Scarbantia InterCity. A baleset miatt 15-30 perccel hosszabb menetidőre kell számítania az utazóknak a győri fővonalon.

Embert gázolt a vonat

A megosztott információk szerint a baleset Győr és Győrszentiván között történt, így ezen a szakaszon csak az egyik vágányon közlekedhetnek a vonatok – azt egyelőre nem lehet tudni, hogy mi lett az elütött emberrel.