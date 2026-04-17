Példátlan brutalitás: eltörte az ellenőr csuklóját egy utas Szegeden

Vádat emeltek egy férfival szemben, aki eltörte egy vele szemben intézkedő jegyellenőr csuklóját tavaly ősszel Szegeden - tájékoztatta a Csongrád-Csanád Vármegyei Főügyészség szóvivője pénteken az MTI-t.
Saághy Flóra közölte, a vádirat szerint a férfi tavaly novemberben utazott a Tramtrain vasútvillamoson. Mivel nem tudott felmutatni jegyet vagy bérletet, az ellenőr a bírságolás miatt elkérte személyi igazolványát. Adatainak rögzítése közben a vádlott emelt hangon vitatkozni kezdett a nővel. A férfi megpróbálta visszaszerezni tőle az iratát, megragadta és megcsavarta a sértett karját, úgy, hogy eltörte ezzel az ellenőr csuklóját. Ezt látva az ellenőr társa rendőri segítséget kért.
A vádlottal szemben az ügyészség közfeladatot ellátó személy elleni erőszak, valamint súlyos testi sértés bűntette miatt emelt vádat. Az ügyészség azt indítványozta, hogy a bűnösségét beismerő vádlottal szemben büntetővégzéssel felfüggesztett szabadságvesztést szabjon ki a Szegedi Járásbíróság - áll a közleményben.
