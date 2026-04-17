Példátlan brutalitás: eltörte az ellenőr csuklóját egy utas Szegeden

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 17. 10:40
Most vádat emeltek ellene. A férfi még tavaly ősszel törte el egy vele szemben intézkedő jegyellenőr csuklóját Szegeden.
Vádat emeltek egy férfival szemben, aki eltörte egy vele szemben intézkedő jegyellenőr csuklóját tavaly ősszel Szegeden - tájékoztatta a Csongrád-Csanád Vármegyei Főügyészség szóvivője pénteken az MTI-t.

Vádat emeltek a  férfival szemben, aki eltörte egy vele szemben intézkedő jegyellenőr csuklóját

Saághy Flóra közölte, a vádirat szerint a férfi tavaly novemberben utazott a Tramtrain vasútvillamoson. Mivel nem tudott felmutatni jegyet vagy bérletet, az ellenőr a bírságolás miatt elkérte személyi igazolványát. Adatainak rögzítése közben a vádlott emelt hangon vitatkozni kezdett a nővel. A férfi megpróbálta visszaszerezni tőle az iratát, megragadta és megcsavarta a sértett karját, úgy, hogy eltörte ezzel az ellenőr csuklóját. Ezt látva az ellenőr társa rendőri segítséget kért.

A vádlottal szemben az ügyészség közfeladatot ellátó személy elleni erőszak, valamint súlyos testi sértés bűntette miatt emelt vádat. Az ügyészség azt indítványozta, hogy a bűnösségét beismerő vádlottal szemben büntetővégzéssel felfüggesztett szabadságvesztést szabjon ki a Szegedi Járásbíróság - áll a közleményben.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
