Halálos baleset az M5-ösön: mentőhelikoptert riasztottak a helyszínre

Halálos baleset történt az M5-ös autópálya Budapest felé vezető oldalán Ócsa térségben - közölte a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság kedd délelőtt.

Halálos baleset történt az M5-ösön Fotó: Országos Mentőszolgálat Facebook-oldala

Halálos baleset miatt áll a forgalom

A balesetről az Útinform korábban azt közölte, hogy egy kamion és egy kisteherautó ütközött az említett helyszínen; a 25-ös kilométernél a külső sávot lezárták. A legfrissebb rendőrségi információk szerint a balesetben egy ember meghalt; a helyszínelés idejére a Budapest felé tartó oldalt teljes szélességében lezárták, emiatt torlódás alakult ki.

A baleset körülményeit a rendőrség vizsgálja.