Most érkezett: Elgázolt egy embert a vonat Balatonalmádinál

Elgázolt egy embert egy személyvonat Balatonalmádiban, a Kócsag utcai vasúti átjáróban.

A tűzoltók siettek a vonatgázolás helyszínére / Fotó: csikiphoto / Shutterstock (Képünk illusztráció)

A szerelvényen negyvenöten utaztak, mentesítő vonatjárattal folytatják tovább útjukat. A balatonfűzfői hivatásos tűzoltók az utasok biztonságos átszállásában nyújtanak majd segítséget - írja a katasztrofavedelem.hu.