Most jött: szörnyű vonatbaleset történt, egy ember meghalt

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 20. 18:20
Hatalmas porfelhő, fémes csikorgás és velőtrázó sikolyok: pillanatok alatt vált rémálommá a tehervonat útja. A kisiklott vonat vagonjai kártyavárként omlottak egymásra, maga alá temetve azokat a szerencsétleneket, akik a vagonok tetején utazva keresték a boldogulást. Egy férfi szörnyethalt, társai az életükért küzdenek.
A videóra vett felvételen tisztán látszik a totális pusztítás: a vasúttársaság acélt szállító monstruma hatalmas robajjal hagyta el a pályát. A közel 11 ezer tonnányi rakomány súlya alatt a kocsik egyszerűen lefordultak a töltésről, egymásba gyűrve a fémvázat. A katasztrófa idején többen is a szerelvény tetején tartózkodtak, ők a jobb élet reményében, potyautasként próbáltak eljutni az amerikai határig a mexikói Coahuila állam felé tartva, de az útjuk tragédiába torkollott.

Aljas tolvajok műve? A kisiklott vonat tragédiáját pár ellopott vasdarab okozhatta, ami miatt egy ember szörnyethalt Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

A kisiklott vonat vitt mindent, ami az útjába került

A baleset helyszínén, Rincón de Romos városa mellett apokaliptikus állapotok uralkodtak. A mentőegységek órákig küzdöttek a roncsok között, hogy kimentsék a túlélőket. A tragédia egyik áldozata a 40 éves hondurasi José Ricard, aki már soha nem érheti el az áhított határt: ő a helyszínen életét vesztette. Barátja, a 45 éves Isidro túlélte a becsapódást, de az ára borzalmas volt.

A lába teljesen roncsolódott, az orvosoknak amputálniuk kell a bal végtagját

– közölték a kint tartózkodó hatóságok a férfi állapotáról.

Isidro és társai mellett még hat embert szállítottak kórházba súlyos sérülésekkel. A vonat személyzete csodával határos módon karcolások nélkül úszta meg a balesetet.

Tolvajok okozhatták a mészárlást

Bár a vizsgálatok még folynak, a nyomozók elképesztő dologra bukkantak a síneknél. Úgy tűnik, nem a technika ördöge, hanem az emberi aljasság vezetett a tragédiához. Az elsődleges szakértői vélemények szerint ismeretlenek ellopták a vasúti talpfákat, ami miatt a sínek egyszerűen szétcsúsztak a gigantikus súly alatt – olvasható a The Sun cikkében.

Bár a mechanikai meghibásodást még nem zárták ki teljesen, minden jel arra mutat, hogy a gátlástalan fémtolvajok közvetve egy ember halálát és többek nyomorékká tételét okozták. A rendőrség nagy erőkkel keresi az elkövetőket.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
