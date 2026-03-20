Most jött: szörnyű vonatbaleset történt, egy ember meghalt

A videóra vett felvételen tisztán látszik a totális pusztítás: a vasúttársaság acélt szállító monstruma hatalmas robajjal hagyta el a pályát. A közel 11 ezer tonnányi rakomány súlya alatt a kocsik egyszerűen lefordultak a töltésről, egymásba gyűrve a fémvázat. A katasztrófa idején többen is a szerelvény tetején tartózkodtak, ők a jobb élet reményében, potyautasként próbáltak eljutni az amerikai határig a mexikói Coahuila állam felé tartva, de az útjuk tragédiába torkollott.

Aljas tolvajok műve? A kisiklott vonat tragédiáját pár ellopott vasdarab okozhatta, ami miatt egy ember szörnyethalt

A kisiklott vonat vitt mindent, ami az útjába került

A baleset helyszínén, Rincón de Romos városa mellett apokaliptikus állapotok uralkodtak. A mentőegységek órákig küzdöttek a roncsok között, hogy kimentsék a túlélőket. A tragédia egyik áldozata a 40 éves hondurasi José Ricard, aki már soha nem érheti el az áhított határt: ő a helyszínen életét vesztette. Barátja, a 45 éves Isidro túlélte a becsapódást, de az ára borzalmas volt.

A lába teljesen roncsolódott, az orvosoknak amputálniuk kell a bal végtagját

– közölték a kint tartózkodó hatóságok a férfi állapotáról.

Isidro és társai mellett még hat embert szállítottak kórházba súlyos sérülésekkel. A vonat személyzete csodával határos módon karcolások nélkül úszta meg a balesetet.

Tolvajok okozhatták a mészárlást

Bár a vizsgálatok még folynak, a nyomozók elképesztő dologra bukkantak a síneknél. Úgy tűnik, nem a technika ördöge, hanem az emberi aljasság vezetett a tragédiához. Az elsődleges szakértői vélemények szerint ismeretlenek ellopták a vasúti talpfákat, ami miatt a sínek egyszerűen szétcsúsztak a gigantikus súly alatt – olvasható a The Sun cikkében.

Bár a mechanikai meghibásodást még nem zárták ki teljesen, minden jel arra mutat, hogy a gátlástalan fémtolvajok közvetve egy ember halálát és többek nyomorékká tételét okozták. A rendőrség nagy erőkkel keresi az elkövetőket.