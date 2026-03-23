Friss hírek érkeztek a pincehelyi vonatgázolásról: egy kislány az áldozat, a helyi közösség összetört

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 23. 16:55
A hatóságok azonosították az áldozatot, az egész közösséget lesújtotta a tragédia.

Tragikus részletek derültek ki a pincehelyi vasúti balesetről. A hatóságok elmondása szerint a vonatgázolás áldozata egy mindössze 13 éves, Nagyszékelyen élő lány volt.

A mozdonyvezető nem tehetett semmit, hogy elkerülje a vonatgázolást (Képünk illusztráció)  Fotó: Unsplash.com 

Azonosították a vonatgázolás áldozatát

Ahogy korábban beszámoltunk róla, szombaton a Mecsek InterCity ütött el egy embert Pincehely közelében. A mozdonyvezető nem sokkal fél hat után jelezte a történteket, elmondása szerint a pincehelyi állomástól mintegy 500 méterre feküdt valaki a síneken, és a szerelvényt már nem tudta időben megállítani.

Azóta kiderült, az áldozat egy tizenhárom éves nagyszékelyi kamasz volt. A hatóságok jelenleg közigazgatási eljárás keretében vizsgálják a tragédia pontos körülményeit.

A tragédia nemcsak a települést, hanem a környező falvakat is megrázta, mindenhol döbbenet uralkodik. Nagyszékely polgármestere, Várkonyi Zoltán szerint a kislány egy rendezett körülmények között élő család idősebb gyermeke volt, és az egész közösséget mélyen megrendítette az eset - írja a Tolna vármegyei hírportál.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
