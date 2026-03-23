Friss hírek érkeztek a pincehelyi vonatgázolásról: egy kislány az áldozat, a helyi közösség összetört

Tragikus részletek derültek ki a pincehelyi vasúti balesetről. A hatóságok elmondása szerint a vonatgázolás áldozata egy mindössze 13 éves, Nagyszékelyen élő lány volt.

A mozdonyvezető nem tehetett semmit, hogy elkerülje a vonatgázolást

Azonosították a vonatgázolás áldozatát

Ahogy korábban beszámoltunk róla, szombaton a Mecsek InterCity ütött el egy embert Pincehely közelében. A mozdonyvezető nem sokkal fél hat után jelezte a történteket, elmondása szerint a pincehelyi állomástól mintegy 500 méterre feküdt valaki a síneken, és a szerelvényt már nem tudta időben megállítani.

Azóta kiderült, az áldozat egy tizenhárom éves nagyszékelyi kamasz volt. A hatóságok jelenleg közigazgatási eljárás keretében vizsgálják a tragédia pontos körülményeit.

A tragédia nemcsak a települést, hanem a környező falvakat is megrázta, mindenhol döbbenet uralkodik. Nagyszékely polgármestere, Várkonyi Zoltán szerint a kislány egy rendezett körülmények között élő család idősebb gyermeke volt, és az egész közösséget mélyen megrendítette az eset - írja a Tolna vármegyei hírportál.