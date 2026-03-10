Tragédia: eltűnt a vízben a 22 éves férfi, már nem tudták megmenteni

Szörnyű tragédia rázta meg a floridai Orange City környékét: életét vesztette egy 22 éves férfi, miután eltűnt búvárkodás közben a St. Johns folyóban és vízbe fulladt.

Elnyelte a víz

A hatóságok tájékoztatása szerint a Daytona Beach-i Samuel Oche március 7-én, szombaton merült alá a French Landing nevű partszakasznál. A Volusia Megyei Seriffhivatal délután 16:18-kor kapott riasztást, miután a férfi barátnője és több szemtanú is jelentette, hogy Oche eltűnt a víz alatt.

A beszámolók szerint a fiatal férfi nagyjából 15 méteres távolságra úszott a parttól, amikor hirtelen nehézségei támadtak. Barátnője azonnal a segítségére sietett, és több jelenlévő is a vízbe ugrott, hogy megpróbálják kimenteni. A kísérlet azonban tragikus fordulatot vett: a szemtanúk beszámolója szerint a sodrás elszakította őket a férfitól.

Elvesztették a fogásukat rajta az áramlat miatt, majd teljesen szem elől tévesztették

– közölte a Volusia Megyei Seriffhivatal a hivatalos közleményben.

A keresésbe később a Florida Fish and Wildlife Conservation Commission is bekapcsolódott, valamint az Air One egység is segített a műveletben. A hatóságok egy szonárral felszerelt csónakot is bevetettek, amely hanghullámok segítségével képes tárgyakat észlelni a víz alatt. A többórás kutatás után a seriffhivatal búvárcsapata este 8 óra körül találta meg Samuel Oche holttestét a folyóban. A tragédia kapcsán szakértők ismét felhívták a figyelmet arra, hogy a St. Johns folyó különösen veszélyes lehet az úszók számára - tudta meg a People.