„Egyszerűen csak örülünk egymásnak" - Trokán Péter sportosan várja a karácsonyt

Természetesen, amikor a színházé a főszerep, a délelőtti próbák előnyt élveznek. Olyankor Trokán Péter csak kívülről látja az uszodát, ahová már legalább tíz-tizenkét éve rendszeresen jár.

Trokán Péter rendszeres úszással tartja magát karban / Fotó: Szabolcs László

Befogadtak a nagy öregek a törökbálinti Szenior Úszó Klubba. Persze nem én vagyok a leggyorsabb, de azért nagyon jó velük együtt tréningezni. Fantasztikus a társaság, a főnök az egykori fantasztikus hátúszóbajnok, Csikány József. Ha tehetem, nem hagyok ki edzést!

– meséli a művész a Borsnak.

Kellett is a jó kondíció a 79 éves színésznek, ugyanis ebben az esztendőben több színházi bemutatón is részt vett. Nevetve mondja, hogy egy évvel a nyolcvanadik előtt nem gondolta volna, hogy ennyi feladatot fog minden probléma nélkül megoldani.

Hála Istennek, van dolgom elég. Fehérváron mutattuk be Arthur Miller világhírű művét, Az ügynök halála című drámát. Ritkán szoktam azt mondani, hogy szuper az előadás, nagyon szeretjük. Valahogy azt érzem, hogy a darab újjá született Székesfehérvárott.

Trokán Péter hozzátette, az év végére, szeptemberre és októberre is maradt bemutatója. Az Erkel Színházban a Trón című musicalban Frigyes bőrébe bújt.

- Nyugodjon meg mindenki, énekelnem nem kellett – meséli. - Viszont nagyon élveztem, hogy a lányommal, Nórával léphettem fel az előadásban. És, ha már lúd legyen kövér, az Erkelben az Elizabeth-ben is szerepet kaptam, én vagyok a sírásó.

December közepével aztán jöhetett a nagyobb pihenő, Trokán Péter elmondta, már nagyon várta az ünnepet.

- Komolyan mondom, hogy az elmúlt 55 év alatt nem emlékszem ilyen zsúfolt év végére. De köszönet a sportnak, az egészséges életmódnak, a színháznak, bírom és nagyon élvezem a dolgot.

Trokán Péter kocsonyával készül

A karácsony szent dolog Trokánéknál.