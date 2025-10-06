Dráma: Félbeszakadt a magyar focimeccs, mentőért kiáltott mindenki

Horrorsérülés árnyékolta be a Baranya vármegyei harmadosztályú Orfű-Hosszúhetény mérkőzést. A bajnokság negyedik fordulójában megrendezett találkozó látványos, fordulatokban gazdag volt, de a játék egy ponton félbeszakadt és mentőt kellett hívni – számolt be róla a bama.hu.

Mentőt kellett riasztani az Orfű-Hosszúhetény focimeccs helyszínére / Fotó: bama.hu

A sportszerű, de feszült hangulatú meccs kemény párharcokat hozott. A hazaiak játékosa, Pesti Viktor két gólt is lőtt – sőt, a vármegyei portál szerint a második, szabadrúgásból elért találata akár a Bajnokok Ligájában is megállta volna a helyét. A végén azonban mégis a Hosszúhetény örülhetett, amely előbb egyenlített, majd 4-2-re megfordította a találkozót.

A játék azonban rövid időre félbeszakadt, amikor a vendégek kapusa, Gonda Dávid egy mentési kísérlet során lefejelte a kapufát, és 8 centiméter hosszan felrepedt a feje. Mentőt kellett hívni a helyszínre, miközben a nézők és a játékosok megdöbbenve figyelték az esetet. A hálóőr végig az eszméleténél volt, és a pécsi sürgősségire szállították.