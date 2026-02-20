HavazásHáborúellenes GyűlésOrosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
Aladár, Álmos névnapja

Daniel Radcliffe sokkoló vallomása: Majdnem megfulladt a forgatáson

PUBLIKÁLÁS: 2026. február 20. 15:25
A Harry Potter és a Tűz serlege víz alatti jelenetei komoly kihívást jelentettek a szereplőknek. Daniel Radcliffe most elárulta, hogy majdnem megfulladt az egyik felvétel közben.
Sokkoló kulisszatitokra derült fény a Harry Potter forgatásáról! Daniel Radcliffe most őszintén beszélt arról a halálközeli élményéről, amikor a Tűz Serlege víz alatti felvételei közben majdnem megfulladt. Állítása szerint ezeknek a jeleneteknek a forgatása nemcsak technikai bravúr volt, hanem komoly fizikai és mentális kihívás is.

Daniel Radcliffe a Harry Potter és a Tűz serlege forgatása közbeni halál közeli élményéről vallott
(Fotó: KGC-03/Northfoto)

Daniel Radcliffe majdnem megfulladt a Harry Potter forgatásán

Daniel Radcliffe a Hot ones legújabb epizódjában sokkoló vallomást tett arról a halál közeli élményről, ami munka közben érte őt. A 2005-ben bemutatott Harry Potter és a Tűz serlege egyik legemlékezetesebb része a Trimágus Tusa vizes próbája volt. És míg a moziban mindez látványos és izgalmas kalandként jelent meg, a víz alatti forgatás a valóságban kimerítő és veszélyes feladatnak bizonyult. Daniel Radcliffe elárulta, hogy a jeleneteket nem természetes tóban, hanem egy hatalmas stúdiómedencében vették fel és még egy búvártréningen is részt vett, hogy hitelesen tudja eljátszani a víz alatt küzdő Harry Pottert. A beszámolója alapján a vizes jelenetek során speciális légzőkészüléket használtak, amelyet bizonyos gyakorlatoknál el kellett távolítaniuk és pont egy ilyen maszkgyakorlat közben történt a baj. Daniel Radcliffe ugyanis nem vett elég levegőt, mielőtt kivette a légzőkészüléket, és amikor vissza akarta helyezni, már nem maradt elegendő levegő a tüdejében ahhoz, hogy megfelelően kifújja a vizet a maszkból. Néhány másodpercig valódi pánikot élt át, és jeleznie kellett a stábnak, hogy azonnali segítségre van szüksége.

Harry Potter és a Tűz serlege című filmet 2005-ben mutatták be
(Fotó: KPA/Northfoto/Northfoto)

Hat hét küzdelem néhány másodpercért

A Harry Potter víz alatti jeleneteinek forgatása összesen hat héten át tartott. Ez idő alatt Daniel Radcliffe és a stáb napi szinten órákat töltött a víz alatt, miközben a kamerák, a fények és a speciális effektek beállítása rendkívüli precizitást igényelt. A legmegdöbbentőbb pedig talán az volt, hogy egy-egy teljes forgatási nap eredményeként csupán öt-hét másodpercnyi használható anyag került be a film végső változatába. A Harry Potter forgatás tehát nemcsak varázslatból és látványos CGI-effektekből állt, hanem kemény fizikai munkából is. Daniel Radcliffe később elismerte, hogy a hideg víz, a folyamatos merülések és a légzés kontrollálása komoly koncentrációt igényelt számára és úgy véli, a víz alatti jelenetek voltak pályafutása legmegterhelőbb feladatai.

Jön a Harry Potter sorozat!

Nem véletlen, hogy Daniel Radcliffe-ben most újra előjöttek a forgatás alatti élmények, ugyanis készül a Harry Potter sorozat. A nagyszabású projektet az HBO gyártja, és a tervek szerint minden évad egy-egy kötetet dolgoz fel J. K. Rowling legendás regénysorozatából. Az új Harry Potter reboot célja, hogy részletesebben, hűebben és modernebb technikai megoldásokkal mutassa be a Roxfort történetét. A készítők szerint a sorozat mélyebben kibontja majd a karakterek hátterét, így olyan jeleneteket és szálakat is láthatunk, amelyek a mozifilmekből kimaradtak. A reboot szereplőgárdáját teljesen új színészek alkotják majd, így Daniel Radcliffe után új Harry Potter lép a reflektorfénybe.

 

