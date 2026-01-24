Jákli MónikaHáborúellenes GyűlésDudás MikiTisza-Adó
Izomhúzódásra gyanakodott – most azt közölték vele: csak pár hónapja maradt hátra

PUBLIKÁLÁS: 2026. január 24. 11:00
Nem gondolta, hogy komoly a baj. Az izomfájdalmak után a létező legrosszabb hírt közölték a férfival.

Megrázó diagnózist kapott egy londoni vakoló, aki hónapokon át azt hitte, hogy a hátfájását csupán izomhúzódás vagy a rossz alvás okozza. A 46 éves Kris Cooke most palliatív ellátásban részesül, miután kiderült: előrehaladott hasnyálmirigyrákban szenved.

Csak az izomfájdalmai voltak, a diagnózis azonban végzetesnek bizonyult / Fotó: 123RF

Izomfájdalommal kezdődött, súlyos daganat lett a diagnózis

Kris Cooke, a délkelet-londoni Erith városából származó építőipari szakember hónapokon keresztül enyhe hátfájdalmat érzett, ám ezt a mindennapi fizikai munka természetes velejárójának tudta be. Úgy gondolta, munka közben húzódhatott meg az izma, vagy egyszerűen csak rosszul aludt – különösen, mivel nemrég vásárolt új matracot.

Január 13-án azonban hirtelen rosszullét miatt kórházba szállították: nehézlégzésre és a hát felső, jobb oldalán jelentkező erős fájdalomra panaszkodott. A vizsgálatok során az orvosok megállapították, hogy a férfi bal tüdeje összeesett, több vérrög található a szíve körül, valamint egy daganatot fedeztek fel a hasnyálmirigyében.

Néhány nappal később érkezett a lesújtó hír: a daganat előrehaladott stádiumú hasnyálmirigyráknak bizonyult, és Krist palliatív ellátásra utalták. Barátai és családtagjai szerint a diagnózis mindenkit sokkolt, hiszen Kris kifejezetten tudatos, egészséges életet élt.

Közeli barátja, a 43 éves Louise Comiskey szerint Kris vegán étrendet követett, jógázott, és korábban soha nem volt komoly egészségügyi problémája. A helyzet tragikusságát tovább mélyíti az, hogy Kris és párja, Maria - akivel már régóta együtt vannak -, éppen gyermeket szerettek volna vállalni, mialatt az esküvőjüket tervezték. Amikor azonban világossá vált, hogy az idő ellenük dolgozik, január 19-én, mindössze néhány nappal a diagnózis után, a kórházi kórteremben kimondták a boldogító igent. Másnap az orvosok azt közölték, a rák áttétet képzett a májában is, így Krisnek mindössze hat-tizenkét hónapja lehet hátra. 

A férfi jelenleg kemoterápiás kezelést kap annak érdekében, hogy minél tovább életben maradhasson, ám rendkívül legyengült, és erős fájdalmai miatt nagy mennyiségű fájdalomcsillapítóra szorul. A barátai a történtek után adománygyűjtést indítottak a család támogatására és a temetési költségek fedezésére, miközben a férfi szerettei arra figyelmeztetnek mindenkit, hogy a tartós fájdalmat sosem szabad figyelmen kívül hagyni, hanem azonnal orvoshoz kell fordulni - tudta meg a Mirror.

 

