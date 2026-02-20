Évértékelő 2026Orosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
3°C Székesfehérvár

Aladár, Álmos névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Rosszul lett az idős hölgy: Saját anyósa életét mentette meg egy nő

sikeres újraélesztés
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 20. 07:42
Győr-Moson Sopronanyós
Az esetről az Országos Mentőszolgálat számolt be.
B. V.
A szerző cikkei

Felesége mentette meg az anyja életét annak a Győr-Moson-Sopron vármegyei férfinak, akit idős édesanyja azzal hívott fel, hogy nagyon rosszul van. Mivel a férfi a nejével ellentétben nem volt közelben, értesítette hitvesét, aki a helyszínre ment, mentőt hívott. Anyósa ekkor már válságos állapotban volt. 

Anyósa életéért küzdött
Anyósa életéért küzdött / Fotó: MATE KRISZTIAN / Bors

 

Anyósa életéért küzdött

A hívás közben a beteg eszméletét vesztette, így mentésirányító bajtársnőnk segítségével légzésvizsgálat, majd újraélesztés kezdődött. Elsőként mentőgépkocsi és mobil ügyeleti egység érkezett a helyszínre, bajtársaink átvették az újraélesztést. A beteg menyének és a mentők példaértékű csapatmunkájának köszönhetően a nő keringése rövidesen visszatért és az ekkor kiérkező esetkocsival közösen folytatódott az ellátás 

- közölte hivatalos Facebook-oldalán az Országos Mentőszolgálat hozzátéve, a beteget végül stabil állapotban szállították kórházba.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu