Rosszul lett az idős hölgy: Saját anyósa életét mentette meg egy nő

Felesége mentette meg az anyja életét annak a Győr-Moson-Sopron vármegyei férfinak, akit idős édesanyja azzal hívott fel, hogy nagyon rosszul van. Mivel a férfi a nejével ellentétben nem volt közelben, értesítette hitvesét, aki a helyszínre ment, mentőt hívott. Anyósa ekkor már válságos állapotban volt.

Anyósa életéért küzdött / Fotó: MATE KRISZTIAN / Bors

A hívás közben a beteg eszméletét vesztette, így mentésirányító bajtársnőnk segítségével légzésvizsgálat, majd újraélesztés kezdődött. Elsőként mentőgépkocsi és mobil ügyeleti egység érkezett a helyszínre, bajtársaink átvették az újraélesztést. A beteg menyének és a mentők példaértékű csapatmunkájának köszönhetően a nő keringése rövidesen visszatért és az ekkor kiérkező esetkocsival közösen folytatódott az ellátás

- közölte hivatalos Facebook-oldalán az Országos Mentőszolgálat hozzátéve, a beteget végül stabil állapotban szállították kórházba.