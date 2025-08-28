Családi ház kapott lángra Debrecenben - mentőt hívtak a lakóhoz

Debrecenben, a Rózsavölgy utcában kigyulladt egy családi ház tetőszerkezete. A város hivatásos tűzoltói áramtalanították az ingatlant, és két vízsugárral körülhatárolták a tüzet. A házban élő egy személyhez mentő is érkezett - írta a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.