Családi ház kapott lángra Debrecenben - mentőt hívtak a lakóhoz

PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 28. 14:50
A tűzoltók gyorsan megfékezték a lángokat.

Debrecenben, a Rózsavölgy utcában kigyulladt egy családi ház tetőszerkezete. A város hivatásos tűzoltói áramtalanították az ingatlant, és két vízsugárral körülhatárolták a tüzet. A házban élő egy személyhez mentő is érkezett - írta a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.

