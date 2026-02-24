Nagy Duett 2026Háborúellenes GyűlésOrosz-ukrán háború
Füst borítja be az egész környéket: kigyulladt egy társasház Csepelen, tűzoltók mindenütt

PUBLIKÁLÁS: 2026. február 24. 19:10
A Simon Bolivar sétányra riasztották a tűzoltókat. Csepelen volt szükség beavatkozásra.
Kigyulladt egy negyedik emeleti társasházi lakás Csepelen, Budapest XXI. kerületében, a Simon Bolivar sétányon. 

A lakás konyhájában és előszobájában keletkezett a tűz. A fővárosi hivatásos tűzoltók egy vízsugárral eloltották a lángokat. A fővárosi katasztrófavédelmi műveleti szolgálat is a helyszínre érkezett - közölte honlapján a katasztrófavédelem

 

