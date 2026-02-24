Füst borítja be az egész környéket: kigyulladt egy társasház Csepelen, tűzoltók mindenütt

Kigyulladt egy negyedik emeleti társasházi lakás Csepelen, Budapest XXI. kerületében, a Simon Bolivar sétányon.

Kigyulladt egy társasház Csepelen Fotó: unsplash.com

Kigyulladt egy társasház Csepelen

A lakás konyhájában és előszobájában keletkezett a tűz. A fővárosi hivatásos tűzoltók egy vízsugárral eloltották a lángokat. A fővárosi katasztrófavédelmi műveleti szolgálat is a helyszínre érkezett - közölte honlapján a katasztrófavédelem.