Száz négyzetméteren csaptak fel a lángok, semmi sem maradt a somogyi család otthonából

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 05. 08:50
Lakhatatlanná vált az öreglaki épület.
Kigyulladt egy családi ház a Somogy vármegyei Öreglakon csütörtökre virradó éjszaka. A épület lakhatatlanná vált, közölte a Katasztrófavédelem az MTI-vel. Tájékoztatásuk szerint egy száz négyzetméteres családi ház égett teljes egészében az Arany János utcában a tűzesetben.

Háztűz pusztított Öreglakon  Fotó: unsplash.com

A kaposvári és a marcali hivatásos tűzoltók kiérkezése előtt a lakók három gázpalackot kihoztak az épületből. Az egységek négy vízsugárral dolgoztak a lángok megfékezésén.

Az épület lakhatatlanná vált, a lakók egy része rokonoknál kap szállást, a többieket lakosságvédelmi intézkedés keretében helyezik el

 - írja az MTI.

 

