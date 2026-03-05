Száz négyzetméteren csaptak fel a lángok, semmi sem maradt a somogyi család otthonából

Kigyulladt egy családi ház a Somogy vármegyei Öreglakon csütörtökre virradó éjszaka. A épület lakhatatlanná vált, közölte a Katasztrófavédelem az MTI-vel. Tájékoztatásuk szerint egy száz négyzetméteres családi ház égett teljes egészében az Arany János utcában a tűzesetben.

Háztűz pusztított Öreglakon

A kaposvári és a marcali hivatásos tűzoltók kiérkezése előtt a lakók három gázpalackot kihoztak az épületből. Az egységek négy vízsugárral dolgoztak a lángok megfékezésén.

Az épület lakhatatlanná vált, a lakók egy része rokonoknál kap szállást, a többieket lakosságvédelmi intézkedés keretében helyezik el

- írja az MTI.