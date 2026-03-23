Traktorral hajtott a halálba a mezőörményesi férfi: az orvosoknak esélyük sem volt megmenteni az életét

Egy 46 éves férfi hunyt el tragikus körülmények közt vasárnap este, miután elvesztette uralmát a traktorja felett, és egy hídfőnek ütközött.

Traktorral hajtott halálába a férfi

A romániai, Beszterce-Naszód megyei Mezőörményes községben történt balesetről a helyi rendőr-főkapitányság számolt be. Elmondták, hogy a férfi nem rendelkezett vezetői engedéllyel semmilyen járműkategóriában.

Egy 46 éves, mezőörményesi férfi, miközben egy pótkocsit vontató traktort vezetett, egy kereszteződésbe érve elvesztette uralmát a jármű felett, lesodródott az úttestről, és egy hídfőnek ütközött

- mondták.

A baleset után a férfit súlyos sérülésekkel szállították kórházba, itt azonban azok következtében elhunyt. A közlekedésrendészeti szolgálat rendőrei folytatják a vizsgálatot a baleset pontos körülményeinek megállapítása érdekében - írja a Maszol.