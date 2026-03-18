9 halálos áldozatot követelt egy tűzeset - több embert is sérülésekkel szállítottak a kórházba

Legalább kilenc ember életét vesztette és három megsérült szerdán egy többemeletes épületben keletkezett tűzben Újdelhiben - közölte a rendőrség.

Vizsgálat indult a tűzeset ügyében

A tűz egy ruhaneműket és kozmetikumokat árusító üzletben csapott fel a Palam kerületben lévő piac négyemeletes épületében. Az épület második és harmadik emeletén lakások helyezkedtek el.

Abhimaniu Posval, a rendőrség magas rangú tisztviselője elmondta: tizenkét sérültet szállítottak kórházba, de közülük kilencen a szállítás közben meghaltak. Az elhunytak között két férfi, négy nő és három gyerek volt.

A rendőrségi tisztviselő közölte: az igazságügyi és bűnügyi szakértők vizsgálják a tűz keletkezésének okát, a hatóságok pedig megindították a jogi eljárást - közölte az MTI.