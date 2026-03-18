9 halálos áldozatot követelt egy tűzeset - több embert is sérülésekkel szállítottak a kórházba

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 18. 14:25
Az áldozatok között 3 gyermek is volt.

Legalább kilenc ember életét vesztette és három megsérült szerdán egy többemeletes épületben keletkezett tűzben Újdelhiben - közölte a rendőrség.

Halálos áldozatokat követelt a tűzeset. (Képünk illusztráció) Fotó: Unsplash.com 

Vizsgálat indult a tűzeset ügyében

A tűz egy ruhaneműket és kozmetikumokat árusító üzletben csapott fel a Palam kerületben lévő piac négyemeletes épületében. Az épület második és harmadik emeletén lakások helyezkedtek el.

Abhimaniu Posval, a rendőrség magas rangú tisztviselője elmondta: tizenkét sérültet szállítottak kórházba, de közülük kilencen a szállítás közben meghaltak. Az elhunytak között két férfi, négy nő és három gyerek volt.

A rendőrségi tisztviselő közölte: az igazságügyi és bűnügyi szakértők vizsgálják a tűz keletkezésének okát, a hatóságok pedig megindították a jogi eljárást - közölte az MTI.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
