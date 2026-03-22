Horrorbaleset Rábahídvégnél: őznek, aztán lángoló kocsinak csapódott a motoros – tucatnyian gyászolják Zolit

Még a sokat látott tűzoltók, rendőrök és mentők is döbbenten szemlélték azt a hátborzongató baleseti helyszínt, ahol egy 50 éves motoros vesztette életét pénteken (március 20.) este Rábahídvég és Sorokpolány között. Úgy tudni, hogy a férfi békésen motorozott az úton, amikor megtörtént a horror: először egy, a bokrok közül kiugró őzzel ütközött, majd a irányíthatatlanná vált motorral egyenesen egy szemből jövő autónak rohant. A kocsi a karambol után az árokba csapódott, kigyulladt és teljesen leégett, míg a motoros végül az út menti bokrok közé csapódott.

A motoros először az őzzel ütközött, aztán a kocsinak. A motoros elhunyt, az őz pedig elpusztult / Fotó: Vaol/Wolf Ferenc

Horror motoros baleset Rábahídvégnél: őznek és lángoló kocsinak csapódott Zoli

Az út katasztrófa sújtotta területhez hasonlított: az aszfaltot mindenhol autótörmelékek tarkították, az árokban pedig az oldalra billent kocsi lángolt, az árok másik részén pedig az elpusztult őz hevert. Az autóban, úgy tudjuk, hogy ketten ültek, mindketten meg is sérültek.

Az őrangyaluk azonban velük volt: az utolsó pillanatban sikerült kiugraniuk a már teljes terjedelmében lángoló autóból, és elmenekültek a közeléből, mire az végleg kiégett.

A motoroson azonban már nem lehetett segíteni: hiába rohantak a mentők több esetkocsival a helyszínre, a férfi életét már nem lehetett megmenteni. Úgy tudjuk, hogy az ütközéstől a motoros is megégett, így nem kizárt, hogy a sofőr égési sérüléseket is szenvedett.

Többen is határozottan állítják: a balesetet nem lehetett elkerülni / Fotó: Vaol/Wolf Ferenc

A motoros balesetet sokak szerint elkerülhetetlen és borzalmas véletlen okozta: határozottan állítják, hogy a tragédia nem a motoroson múlott, ugyanis sehogyan nem kerülhette volna el a végzetes találkozást az őzzel, utána pedig már esélye sem volt egyenesben tartani a motort. Mint azt többen is elmondták, a férfi nem volt kezdő: a motort vezető Zoltán jó ideje hajtott már, jól kezelte a hatalmas gépet, azonban a bokrok közül elé ugró vadat már nem lehetett elkerülni, a motort pedig már esélye sem volt korrigálni.

A kocsi teljesen kiégett, a bent ülő két embernek sikerült kimenekülnie / Fotó: Vaol/Wolf Ferenc

A férfit most tucatnyian gyászolják, mint mondják, még nem ocsúdtak fel a sokkból, hogy barátjukat ilyen szörnyű balesetben vesztették el. Hozzátették, hogy a szakaszon nem ez volt az első vadbaleset:

Nagyon sokszor látni, hogy az út menti erdősáv tele van őzzel, nem ez volt az első, hogy kiugrottak onnan. Egyszerűen nem lehet elkerülni, mert mehetsz te akár harminccal is, akkor is eléd ugrik és megvan a baj, utána pedig már nem tudsz korrigálni. Itt nem hibázott senki, ez egy borzalmas tragédia

– vélekedett egy helyi autós, aki maga is gyakran teszi meg a két település közti utat.