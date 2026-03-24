Tengerbe fulladt esküvője előtt egy turista - a hatóságok vizsgálják a halálesetet

Szívszorító tragédia rázta meg a kolumbiai Cartagena üdülővárosát: egy 30 éves brit férfi, James Michael Winkles életét vesztette, miután vasárnap hajnalban a tengerbe ment fürdeni.

Tragédia: már nem tudtak rajta segíteni, vízbe fulladt

A helyi beszámolók szerint a férfi a népszerű El Laguito városrészben szállt meg, és március 9-én érkezett az országba. Úgy tudni, nem akármilyen céllal: a Karib-tenger partján akart megnősülni. A hatóságok egyelőre nem erősítették meg, hogy a ceremónia megtörtént-e.

Tragédia az esküvő előtt

A tragédia vasárnap reggel 7 óra körül történt, amikor riasztották a mentőket. A beszámolók szerint a tenger rendkívül nyugtalan volt, a hullámok erősek voltak, amikor a férfi a vízbe ment. A kiérkező egységek már nem tudták megmenteni az életét, a helyszínen halottnak nyilvánították.

A helyi médiában megjelent megrázó felvételeken egy nő látható, amint a parton zokogva térdel a férfi teste mellett. A hatóságok jelenleg is vizsgálják az eset körülményeit, de az elsődleges információk szerint baleset történt. A holttestet igazságügyi orvosszakértői intézetbe szállították, ahol boncolás során próbálják pontosan megállapítani a halál okát.

A brit külügyminisztérium megerősítette: kapcsolatban állnak az elhunyt családjával, és minden szükséges segítséget megadnak nekik ebben a nehéz időszakban – írja a Daily Mail.