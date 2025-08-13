Megrázó tragédia: vízbe fulladt a 6 éves kisfiú

A tragikus esemény Velence partjánál következett be. A hatéves kisfiú Cavallino Treporti közelében fulladt a tengerbe. A gyermek holttestét tűzoltó búvárok hozták a felszínre.

Vízbe fulladt a 6 éves kisfiú Fotó: freepik.com

A hatéves kisfiú egy hullámtörő közelében a homokos tengerfenéken feküdt, mindössze két méteres mélységben. A nagy erőkkel kivonuló mentési munkálatokat végző tűzoltóság szonárfelszerelés segítségével találta meg a kisgyermek testét.

A tragikus esemény kapcsán a kikötői hatóság és a helyi szervezetek is azonnal reagáltak, hogy a lehető leggyorsabban biztosítsák a helyszínt és a mentési munkálatokat.

Az ANSA jelentése szerint a tragédia rámutat a part menti fürdőhelyek biztonsági kockázataira, és arra, hogy a kisgyermekek felügyelete a vízparton kiemelten fontos. A hatóságok a további vizsgálatok mellett a helyi lakosokat és a turistákat is fokozott óvatosságra intették a Velencei-öböl partvidékén.