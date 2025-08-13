UkrajnaOtthon Start ProgramCurtis
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
29°C Székesfehérvár

Ipoly névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Megrázó tragédia: vízbe fulladt a 6 éves kisfiú

vízbe fulladt
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 13. 11:05
kisfiúVelence
A tragédia Velencénél történt, a szülők nem figyeltek rá, és emiatt fulladt vízbe egy 6 éves kisfiú

A tragikus esemény Velence partjánál következett be. A hatéves kisfiú Cavallino Treporti közelében fulladt a tengerbe. A gyermek holttestét tűzoltó búvárok hozták a felszínre. 

vízbe fulladt
Vízbe fulladt a 6 éves kisfiú Fotó: freepik.com

A hatéves kisfiú egy hullámtörő közelében a homokos tengerfenéken feküdt, mindössze két méteres mélységben. A nagy erőkkel kivonuló mentési munkálatokat végző tűzoltóság szonárfelszerelés segítségével találta meg a kisgyermek testét. 

A tragikus esemény kapcsán a kikötői hatóság és a helyi szervezetek is azonnal reagáltak, hogy a lehető leggyorsabban biztosítsák a helyszínt és a mentési munkálatokat.

Az ANSA jelentése szerint a tragédia rámutat a part menti fürdőhelyek biztonsági kockázataira, és arra, hogy a kisgyermekek felügyelete a vízparton kiemelten fontos. A hatóságok a további vizsgálatok mellett a helyi lakosokat és a turistákat is fokozott óvatosságra intették a Velencei-öböl partvidékén.

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu