Tragikus baleset: zebrán gázolták halálra a 43 éves férfit

PUBLIKÁLÁS: 2026. január 26. 12:33
Hiába a mentősök gyors kiérkezése, nem tudták megmenteni a férfi életét.

Tragikus kimenetelű közúti baleset történt vasárnap este Kassán, amely során életét vesztette egy 43 éves férfi, akit elgázolt egy személyautó a zebrán.

A rendőrség a Facebook-oldalán közölte, hogy egy Renault típusú személyautó Saca irányából haladt, a sofőr pedig nem adott elsőbbséget a zebrán áthaladó gyalogosnak, akit így elgázolt. A férfit kritikus állapotban szállították kórházba, hétfő reggel viszont érkezett a jelentés, hogy belehalt sérüléseibe.

A sofőr szervezetében nem állapítottak meg alkoholt, a jogosítványát a helyszínen elvették a rendőrök. Azt csak biológiai mintavétel útján tudják megállapítani, hogy a gyalogos ittas állapotban volt-e.

