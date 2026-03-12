Ukrán aranykonvojNagy Duett 2026HáborúHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
16°C Székesfehérvár

Gergely névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

3,5 millió forintba került egy telefonhívás Tiszaújvárosban

csaló
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 12. 16:20
Tiszaújvároshacker
Gond nélkül átadta az adatait az áldozat. Több milliót bukott a tiszaújvárosi nő.

Jelentős pénzügyi kárt szenvedett egy tiszaújvárosi nő, miután telefonos csalók megtévesztették – írja a Police.hu. Az ügyben a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint a csalók egy korábbi befektetésre hivatkozva vették rá a sértettet, hogy adja meg érzékeny banki adatait.

Tiszaújváros
Átverték a tiszaújvárosi nőt a csalók
Fotó: PeopleImages /  Shutterstock 

Tiszaújvárosban csapott le a csaló

A nőt telefonon kereste meg egy férfi, aki azt állította, hogy áldozata korábbi befektetésének hozamát szeretné kifizetni. Azt mondta, ehhez azonban szükség van a netbanki felhasználónévre és jelszóra. Bár a sértett tisztában volt vele, hogy ilyen adatokat nem lenne szabad kiadni, végül mégis megadta azokat a telefonáló kérésére.

A csaló azonban itt nem állt meg: arra is rávette a nőt, hogy töltsön le egy számítógépes programot. Ez a lépés lehetővé tette, hogy a bűnözők távoli hozzáférést szerezzenek a számítógéphez. Ez elegendő volt ahhoz, hogy a csalók a megszerzett adatok és a távoli hozzáférést biztosító alkalmazás segítségével hozzáférjenek a bankszámlához. A számláról végül több mint 3,5 millió forintot emeltek le. Az ügyben a Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság indított nyomozást csalás gyanúja miatt, egyelőre ismeretlen tettes ellen. 

A rendőrség ismét felhívta a figyelmet arra, hogy a csalók gyakran banki ügyintézőnek adják ki magukat, és különböző ürügyekkel próbálják megszerezni az emberek személyes vagy banki adatait. Ilyen esetekben a legfontosabb, hogy azonnal megszakítsuk a hívást, majd a bank hivatalos telefonszámán érdeklődjünk arról, valóban fennáll-e bármilyen probléma.

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu