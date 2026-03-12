3,5 millió forintba került egy telefonhívás Tiszaújvárosban

Jelentős pénzügyi kárt szenvedett egy tiszaújvárosi nő, miután telefonos csalók megtévesztették – írja a Police.hu. Az ügyben a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint a csalók egy korábbi befektetésre hivatkozva vették rá a sértettet, hogy adja meg érzékeny banki adatait.

Átverték a tiszaújvárosi nőt a csalók

Fotó: PeopleImages / Shutterstock

Tiszaújvárosban csapott le a csaló

A nőt telefonon kereste meg egy férfi, aki azt állította, hogy áldozata korábbi befektetésének hozamát szeretné kifizetni. Azt mondta, ehhez azonban szükség van a netbanki felhasználónévre és jelszóra. Bár a sértett tisztában volt vele, hogy ilyen adatokat nem lenne szabad kiadni, végül mégis megadta azokat a telefonáló kérésére.

A csaló azonban itt nem állt meg: arra is rávette a nőt, hogy töltsön le egy számítógépes programot. Ez a lépés lehetővé tette, hogy a bűnözők távoli hozzáférést szerezzenek a számítógéphez. Ez elegendő volt ahhoz, hogy a csalók a megszerzett adatok és a távoli hozzáférést biztosító alkalmazás segítségével hozzáférjenek a bankszámlához. A számláról végül több mint 3,5 millió forintot emeltek le. Az ügyben a Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság indított nyomozást csalás gyanúja miatt, egyelőre ismeretlen tettes ellen.

A rendőrség ismét felhívta a figyelmet arra, hogy a csalók gyakran banki ügyintézőnek adják ki magukat, és különböző ürügyekkel próbálják megszerezni az emberek személyes vagy banki adatait. Ilyen esetekben a legfontosabb, hogy azonnal megszakítsuk a hívást, majd a bank hivatalos telefonszámán érdeklődjünk arról, valóban fennáll-e bármilyen probléma.