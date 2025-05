Így dolgoznak az ukrán kibercsalók Magyarországon: fura üzenetek, okostelefonos tolvajappok

Orbán Viktor a facebookra töltött fel egy videót, amiben az internetes csalások veszélyeire hívja fel a figyelmet. A miniszterelnök szerint az elmúlt időkben feltűnően megnőtt az online elkövetett családok száma, ami mögött gyakran ukrán kiberbűnözők állnak.

Egyre több az online csalás, ami mögött sokszor az ukrán szervezett bűnözés emberei bújnak meg Fotó: fizkes / Képünk illusztráció: Shutterstock

A kormányfő kiemelte, hogy még erőteljesebb fellépést igényel a jelenség a kormány részéről, ezért a szerdai kormányülésen kiemelt témaként foglalkoznak az üggyel.

Elég egy rossz kattintás, és ugrik a családi megtakarítás

- figyelmeztetett Orbán Viktor, majd hozzátette, hogy évi 8 milliárd forint kárt okoznak ezzel a csalók a magyar családoknak. A miniszterelnök elmondta, hogy nemrég sikerült felszámolni egy 19 főből álló, az ukrán szervezett bűnözéshez köthető hálózatot. Megítélése szerint az eddigi akcióikat fokozni kell, ezért a kormányülésen újabb eszközök bevetéséről döntenek majd.

Online csalás: senki sincs biztonságban

A hivatalosan elérhető adatok azt mutatják, hogy még a fiatalok sincsenek biztonságban az online térben elkövetett csalásokkal szemben. Sokszor éppen a fiatalok magabiztossága és jónak hitt online ismerete az, ami figyelmetlenné teszi őket egy-egy csalással szemben.

A 18 és 49 közötti korosztály kimondottan veszélyeztettetnek mondható, mivel túlzottan magabiztosan mozognak a kibertérben, a családok jeleit azonban sokszor nem veszik észre időben.

Ugyanakkor az idősebb korosztály is veszélyben van, mivel náluk pedig éppen sokszor az online világ ismerete nem elégséges, így könnyebb célpontnak tűnhetnek egy csaló számára. Az online elkövetett csalások száma évről évre nő, és a sikeresen lenyúlt pénzösszegek is sokszorozódnak.

Míg 2023-ban egész évben 23 milliárd forintos károkról érkezett bejelentés, addig a tavalyi év második negyedében 9, az utolsó negyedévben pedig 82, milliárdos kár keletkezett. Ez félév alatt 17 milliárd forint.

Nehézsúlyú netes csalókról van szó

Ami a háború óta tetten érhető Magyarországon, az a kiberbűnözés meredek emelkedése. Az Országos Rendőr-főkapitányság tavaly Mátrix projekt néven háromszáz új szakemberrel minden eddiginél nagyobb szabású harcot indított a kiberbűnözők ellen. Vannak elegen, mutatunk pár példát a közelmúltból:

Több száz millió forintot csalt ki egy bűnbanda több tucat sértettől adathalász módszerekkel; az ügyben elfogtak egy ukrán és egy magyar férfit, valamint eddig 23 strómant hallgattak ki gyanúsítottként – közölte a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság kedden a Police.hu oldalon. tavaly decemberben. A közlemény szerint a bűnszervezet tagjai kifinomult adathalász technikákat alkalmaztak: hamis banki értesítések és e-mailek segítségével, valamint távoli hozzáférést biztosító programok, például az AnyDesk letöltésére rábeszélve szerezték meg a sértettek netbankjának belépési adatait. A megszerzett hozzáférésekkel jogosulatlan banki tranzakciókat hajtottak végre, majd a kicsalt összegeket bonyolult pénzmosási rendszeren keresztül tüntették el. A nyomozók eddigi több mint harminc károsultat azonosítottak, a kár meghaladja a 330 millió forintot. Előfordult olyan eset is, hogy a sértett bankszámlájáról 70 millió forintot utaltak el különböző célszámlákra.

Police.hu 2023. augusztus 16-án elfogtak egy 19 éves ukrán férfit, aki különböző internetes hirdetésekkel kapcsolatban írt az eladóknak üzenetet, és közismert csomagküldő szolgálatok által kért házhozszállítást. A bűnügyesek azonban nem álltak meg, és később azonosították a csaló egyik társát is , egy ugyancsak ukrán állampolgárt, aki ellen nemzetközi elfogatóparancsot adtak ki. A cseh hatóságok elfogták a fiatalembert, majd szeptember 27-én a Készenléti Rendőrség bevetési egysége és a Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központ munkatársai Magyarországra hozták. A hajdú-bihari kibernyomozók a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren vették át tőlük, majd Debrecenbe szállították.

Működés közben csaptak le a kommandósok egy illegális callcenter-hálózatra Kárpátalján, 41 embert fogtak el. Az ukrán és a magyar rendőrök együttműködésével sikerült felszámolni az Ukrajnából irányított, magyar embereket célzó online csalásokra szakosodott callcenter-hálózatot - ez egy tavaly júniusi hír..

Ukrajnából, a háború zűrzavarát kihasználva nehézsúlyú netes csalók előszeretettel környékeznek meg magyarokat.

A Pesti Srácok szerint főleg az online csalások szaporodtak el, és az online csalók zöme ukrajnai, az ukrán szervezők gyakran magyarul tudó kárpátaljaiakat is bevonnak a csalásokba, sőt magyar állampolgárokat is. Az egyik ilyen online csaló maffiaszervezet call centert is működtetett.

Általában rossz magyarsággal írt, ijesztgető üzenetekkel igyekeznek banki adatokat kicsalni, de telefonon is próbálkoznak, ahol a korábban említett AnyDesk nevű okostelefonos applikációt telepíttetnek a gyanútlan emberek készülékeire, amellyel játszi könnyedséggel másolják le a banki adatokat, és lopják el az áldozatok minden pénzét.