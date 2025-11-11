Figyelmeztetést adtak ki: több millió Google felhasználó adatai kerültek veszélybe

A Google figyelmeztetést adott ki emberek milliárdjainak a rosszindulatú alkalmazások miatt, amelyek legitim VPN-szolgáltatásoknak adják ki magukat. A technológiai óriás szerint ezek az alkalmazások komoly biztonsági és adatvédelmi kockázatot jelenthetnek.

Újabb figyelmeztetést adott ki a Google (Képünk illusztráció) Fotó: Dragos Condrea

Több millió Google-felhasználót fenyeget egy újabb veszély

Legutóbbi csalásokkal és átverésekkel kapcsolatos figyelmeztetésében a Google kiemelte, hogy ezek az alkalmazások, amelyek VPN-szolgáltatásoknak álcázzák magukat, veszélyes kártevő appokat telepíthetnek az adott eszközre.

Ezek hajlamosak megbízható vállalati vagy fogyasztói VPN-márkákat utánozni, vagy társadalmi manipulációs eszközöket használni, például szexuális tartalmú hirdetéseket vagy geopolitikai események kihasználását, hogy sebezhető felhasználókat célozzanak meg, akik biztonságos internet-hozzáférést keresnek

- olvasható a közleményben.

A Google szerint, miután ezek az alkalmazások telepítésre kerülnek, veszélyes kártevők terjesztésére szolgálhatnak. Ez magában foglalja az adathalász programokat, a távoli hozzáférést biztosító és a banki vírusokat, amelyek képesek érzékeny adatok, például böngészési előzmények, privát üzenetek, és pénzügyi hitelesítő adatok kiszivárogtatására.

A Google a weboldalán közzétett tanácsában arra kér mindenkit, hogy csak hivatalos forrásból töltsenek le VPN-alkalmazásokat, és ellenőrizzék, hogy az alkalmazás rendelkezik-e a Google Playen látható biztonsági jelvénnyel. Közlemény kihangsúlyozta, hogy minden felhasználó legyen szkeptikus az ingyenes ajánlatokkal szemben és kerüljék a külső forrásból való telepítést - írta az Express.