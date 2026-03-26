Utcai terror Tatabányán: nőket támadott, rabolni próbált a visszaeső férfi

Rövid időn belül több nőt is megtámadott egy tatabányai férfi, akit végül több bűncselekmény miatt ítéltek el. A támadások fél órán belül történtek, és súlyos következményekkel jártak.

Több embert is bántalmazott a tatabányai férfi

Súlyos büntetés vár a tatabányai őrültre

A bíróság megállapítása szerint a vádlott 2024. február 26-án a buszvégállomás közelében lévő parkolóban egy nőt hátulról megütött. Az áldozat elesett, és horzsolásokat szenvedett. A férfi ezután elfutott, majd visszatért, és amikor a nő segítséget kért egy járókelőtől, azt a férfit kővel dobálta meg.

Nem sokkal később egy másik nőt támadott meg: mellkason lökte, amitől a sértett elesett. Amikor a férfi közel hajolt hozzá, a nő sikítani kezdett, és védekezésképpen többször megrúgta. A támadó ezt követően elmenekült. A nő nyolc napon túl gyógyuló sérüléseket szenvedett. Körülbelül negyedórával később egy benzinkút közelében újabb támadás történt. A férfi hátulról meglökött egy nőt, aki elesett. Ezután megpróbálta kicsavarni a kezéből a telefonját, de nem járt sikerrel. A sértett könnyebb, nyolc napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedett.

A Tatabányai Járásbíróság a férfit rablás bűntettének kísérlete, testi sértés, garázdaság és több rendbeli lopás miatt, mint különös visszaesőt ítélte el. A vádlott összesen 18 lopást is elkövetett. A bíróság 5 év 8 hónap börtönbüntetést szabott ki, emellett 6 évre eltiltotta a közügyektől. A döntés vagyonelkobzást is tartalmaz, valamint kötelezték a férfit a sértetteknek okozott kár megtérítésére. Az ítélet egyelőre nem jogerős, a vádlott és védője fellebbezést nyújtott be, írja a KEMMA.