BékemenetTiszás ügynökbotrányUkrán aranykonvojNagy Duett 2026Háború
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
6°C Székesfehérvár

Emánuel névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Utcai terror Tatabányán: nőket támadott, rabolni próbált a visszaeső férfi

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 26. 18:20
bíróságrendőrség
A bíróság hosszú időre rács mögé ítélte. A tatabányai férfi súlyos büntetést kapott.

Rövid időn belül több nőt is megtámadott egy tatabányai férfi, akit végül több bűncselekmény miatt ítéltek el. A támadások fél órán belül történtek, és súlyos következményekkel jártak.

Több embert is bántalmazott a tatabányai férfi
Fotó: Illusztráció - Pexels

Súlyos büntetés vár a tatabányai őrültre

A bíróság megállapítása szerint a vádlott 2024. február 26-án a buszvégállomás közelében lévő parkolóban egy nőt hátulról megütött. Az áldozat elesett, és horzsolásokat szenvedett. A férfi ezután elfutott, majd visszatért, és amikor a nő segítséget kért egy járókelőtől, azt a férfit kővel dobálta meg.

Nem sokkal később egy másik nőt támadott meg: mellkason lökte, amitől a sértett elesett. Amikor a férfi közel hajolt hozzá, a nő sikítani kezdett, és védekezésképpen többször megrúgta. A támadó ezt követően elmenekült. A nő nyolc napon túl gyógyuló sérüléseket szenvedett. Körülbelül negyedórával később egy benzinkút közelében újabb támadás történt. A férfi hátulról meglökött egy nőt, aki elesett. Ezután megpróbálta kicsavarni a kezéből a telefonját, de nem járt sikerrel. A sértett könnyebb, nyolc napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedett.

A Tatabányai Járásbíróság a férfit rablás bűntettének kísérlete, testi sértés, garázdaság és több rendbeli lopás miatt, mint különös visszaesőt ítélte el. A vádlott összesen 18 lopást is elkövetett. A bíróság 5 év 8 hónap börtönbüntetést szabott ki, emellett 6 évre eltiltotta a közügyektől. A döntés vagyonelkobzást is tartalmaz, valamint kötelezték a férfit a sértetteknek okozott kár megtérítésére. Az ítélet egyelőre nem jogerős, a vádlott és védője fellebbezést nyújtott be, írja a KEMMA.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
