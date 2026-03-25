Belehalt sérüléseibe a máriapócsi horrorbaleset harmadik áldozata

A balesetet egy 53 éves férfi okozta Nyírbátor és Máriapócs között februárban. A sofőr szabálytalanul, a többszöri tiltás ellenére előzésbe kezdett, majd szemből nekiütközött egy másik autónak. A vétlen autóban ülő családból két ember a helyszínen meghalt, harmadik rokonukat kórházba vitték. Most a horrorbaleset harmadik áldozata is belehalt a sérüléseibe.
Bilincsben és vezetőszáron vitték a bíróságra azt a férfit, aki miatt hárman haltak meg egy brutális balesetben Máriapócs és Nyírbátor között.
Bárcsak vissza tudnánk forgatni az időt és nem engedni, hogy elinduljanak. De ezt nem tehetjük
– mondta korábban a Tényeknek a vétlen sofőr lánya. Az apa mögött ült a rokonuk, az anyósülésen pedig annak férje. Az autójuk a felismerhetetlenségig összetört.
A baleset előtt a család már félúton járt, amikor a szemből érkező, szódát szállító teherautó előzni kezdett. Túl gyorsan hajthatott, és frontálisan nekiütközött a család kocsijának. A baleset után a vétlen autót vezető férfi, valamint a mögötte ülő nő is a helyszínen meghalt. Az asszony férjét életveszélyes sérülésekkel vitték kórházba, de a múlt héten belehalt a sérüléseibe, március 25-én, szerdán volt a temetése.
Próbálunk erősek maradni, azt gondolom hogy a szeret, a békesség és a türelem az, ami össze tud minket tartani
– mondta férfi egyik rokona a Tényeknek. Hozzátette, hogy ismerik a teherautó vezetőjét, találkoztak is vele a baleset óta. A vétkes sofőr nem kért tőlük bocsánatot, azt állította, hogy nem ő volt a hibás.
Az ügyészség javasolta a férfi letartóztatását, a bíróság azonban szabadlábon hagyta. Később a tettéért akár 8 év börtönbüntetést is kaphat. Az áldozat rokonai bíznak az igazságszolgáltatásban.
