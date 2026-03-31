Nem tetszett neki az előzés, pofonnal válaszolt a rolleres

testi sértés
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 31. 10:38
közlekedési balesetRolleres
Közlekedési nézeteltérés miatt alakult ki a veszekedés. Súlyos testi sértés lett belőle.

Súlyos testi sértés miatt emeltek vádat egy férfi ellen, aki egy közlekedési konfliktust fizikális bántalmazással próbált megoldani. A vita egy előzés miatt alakult ki, majd végül bántalmazásig fajult.

Súlyos testi sértés vádjával néz szembe a rolleres, aki egy autósra támadt
Súlyos testi sértés vádjával néz szembe a rolleres, aki egy autósra támadt
Illusztráció: Mihajlo Maricic / 123RF

Súlyos testi sértés vádjával néz szembe a rolleres

Január 12-én a délutáni órákban egy törökbálinti férfi elektromos rollerrel közlekedett Törökbálint egyik utcájában a vádirat szerint. A személygépkocsival közlekedő megelőzte a rolleres vádlottat, és egy kapubejáró előtt parkolt le.  

A rolleres az autóshoz ment, hogy kérdőre vonja, ugyanis véleménye szerint az autós nem megfelelően előzte meg a gyanúsítottat. A két férfi között szóváltás alakult ki, melynek során a rolleres férfi egyszer nagy erővel ököllel arcon ütötte a sértettet, emiatt az autót vezető férfinak 8 napon túl gyógyuló töréses sérülése keletkezett

Az Érdi Járási Ügyészség a rolleres férfit súlyos testisértés bűntettével vádolja, és próbaidőre felfüggesztett szabadságvesztés kiszabását indítványozták. Az Érdi Bíróság dönt majd a rolleres bűnösségéről - olvasható a Blikk cikkében.  

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu