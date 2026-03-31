Nem tetszett neki az előzés, pofonnal válaszolt a rolleres

Súlyos testi sértés vádjával néz szembe a rolleres, aki egy autósra támadt

Január 12-én a délutáni órákban egy törökbálinti férfi elektromos rollerrel közlekedett Törökbálint egyik utcájában a vádirat szerint. A személygépkocsival közlekedő megelőzte a rolleres vádlottat, és egy kapubejáró előtt parkolt le.

A rolleres az autóshoz ment, hogy kérdőre vonja, ugyanis véleménye szerint az autós nem megfelelően előzte meg a gyanúsítottat. A két férfi között szóváltás alakult ki, melynek során a rolleres férfi egyszer nagy erővel ököllel arcon ütötte a sértettet, emiatt az autót vezető férfinak 8 napon túl gyógyuló töréses sérülése keletkezett.

Az Érdi Járási Ügyészség a rolleres férfit súlyos testisértés bűntettével vádolja, és próbaidőre felfüggesztett szabadságvesztés kiszabását indítványozták. Az Érdi Bíróság dönt majd a rolleres bűnösségéről - olvasható a Blikk cikkében.